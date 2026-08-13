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MMDR संशोधन बिल 2026: झारखंड के खनिज राजस्व पर संकट? हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का किया आग्रह

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन ( ETV Bharat )