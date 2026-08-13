MMDR संशोधन बिल 2026: झारखंड के खनिज राजस्व पर संकट? हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का किया आग्रह
MMDR संशोधन बिल 2026 को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को पत्र है.
Published : August 13, 2026 at 11:20 PM IST
रांचीः खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड सरकार ने गंभीर चिंता जताई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पत्र लिखकर कहा है कि प्रस्तावित संशोधन से झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों की राजस्व जुटाने की क्षमता सीमित हो सकती है. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से इस मामले में राज्य की चिंताओं पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है.
झारखंड को आय का 85% खनन से
मुख्यमंत्री के पत्र के मुताबिक, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य के अपने गैर-कर राजस्व का करीब 84.9 प्रतिशत हिस्सा खनन क्षेत्र से प्राप्त हुआ था. उन्होंने बतायाकी झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस से वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 1,379 करोड़ रुपये, 2025-26 में 7,488 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई. वहीं मौजूदा रुझानों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 13,215 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान जताया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह राजस्व राज्य की वित्तीय क्षमता का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है.
मंईयां सम्मान समेत कई योजनाओं पर संशय
इस पत्र में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का भी उल्लेख किया है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाएं भी राज्य की वित्तीय क्षमता पर निर्भर हैं.
सीएम हेमंत सोरेन ने आशंका जताई है कि यदि खनिजों से राजस्व जुटाने की राज्य की शक्ति सीमित या समाप्त होती है, तो झारखंड को हर साल हजारों करोड़ रुपये के संभावित राजस्व से वंचित होना पड़ सकता है. इसका सीधा असर विकास योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर पड़ सकता है.
संशोधन की धारा 9D को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति
मुख्यमंत्री ने पत्र में प्रस्तावित संशोधन के तहत MMDR Act में धारा 9D जोड़े जाने का विशेष रूप से उल्लेख किया है. पत्र के अनुसार, इसके तहत राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज वहन भूमि पर किसी प्रकार का कर, उपकर या अन्य लेवी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन ही लगा सकेंगी.
झारखंड सरकार का कहना है कि इससे भविष्य में राज्य की खनिज आधारित राजस्व जुटाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. मुख्यमंत्री ने यह भी चिंता जताई है कि कुछ परिस्थितियों में पहले से लगाए गए उपकरों की बकाया मांगों पर भी इसका असर पड़ सकता है.
यह सिर्फ वित्तीय नहीं, संघीय ढांचे से जुड़ा मुद्दा
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि यह संशोधन केवल वित्तीय विषय नहीं है, बल्कि संविधान में निहित संघीय व्यवस्था, राज्यों की विधायी स्वायत्तता और खनिज उत्पादक राज्यों के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है. पत्र में सुप्रीम कोर्ट के Mineral Area Development Authority बनाम Steel Authority of India Ltd. मामले के फैसले का भी हवाला दिया गया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 49 के तहत राज्यों को खनिज वहन भूमि पर कर या उपकर लगाने का अधिकार प्राप्त है.
इसी संवैधानिक व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप झारखंड विधानसभा ने झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस अधिनियम, 2024 पारित किया था. मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कानून का उद्देश्य सिर्फ राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण आधारभूत संरचना और अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना भी था.
खनिज संपदा सिर्फ आर्थिक लाभ का विषय नहीं
सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र में झारखंड के आदिवासी और खनन प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों का भी उल्लेख किया है. उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने औद्योगिक विकास की सामाजिक और पर्यावरणीय लागत लंबे समय से वहन की है. विस्थापन, भूमि से वंचित होना, पर्यावरणीय नुकसान, प्रदूषण, पारंपरिक आजीविका को नुकसान और सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव जैसी चुनौतियों का सामना भी इन्हीं समुदायों को करना पड़ा है.
देश की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी को पत्र लिखकर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड और झारखंडवासियों की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया है।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 13, 2026
यह संशोधन केवल राजस्व का विषय नहीं, बल्कि राज्यों की विधायी एवं वित्तीय स्वायत्तता,… pic.twitter.com/HbWoyBJjOE
मुख्यमंत्री ने इसी आधार पर कहा है कि खनिज संपदा से पैदा होने वाले आर्थिक मूल्य का न्यायसंगत हिस्सा उन क्षेत्रों और समुदायों के कल्याण के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, जहां से यह संपदा प्राप्त होती है.
सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र के अंत में झारखंड की जनता की वित्तीय और सामाजिक चिंताओं को राष्ट्रपति के समक्ष रखते हुए उनसे इस विषय पर ध्यान देने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री का तर्क है कि प्रस्तावित संशोधन यदि राज्य की उपकर लगाने की शक्ति को सीमित करता है, तो इससे झारखंड के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
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