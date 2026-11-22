CM हेमंत सोरेन ने CJI और कॉलेजियम को लिखा पत्र, झारखंड हाईकोर्ट को स्थायी मुख्य न्यायाधीश देने का आग्रह
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CJI जस्टिस सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखा है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 22, 2026 at 10:22 AM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए तत्काल अनुशंसा करने का आग्रह किया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट में लगातार अंतरिम व्यवस्था के तहत कार्यभार संभालने की स्थिति से न्यायिक प्रशासन में अनिश्चितता पैदा हो सकती है, इससे संस्थागत कामकाज की निरंतरता, प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है.
न्यायिक संस्थान के सुचारु संचालन के लिए स्थिर नेतृत्व महत्वपूर्ण: सीएम
सीएम सोरेन ने बताया कि हाईकोर्ट में बार-बार नेतृत्व परिवर्तन और अंतरिम व्यवस्था से प्रशासनिक निरंतरता प्रभावित होती है. उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को जरूरी बताते हुए कहा कि न्यायिक संस्थान के सुचारु संचालन के लिए स्थिर नेतृत्व महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री ने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया कि मुख्य न्यायाधीश का पद हाईकोर्ट के न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज के केंद्र में होता है, ऐसे में इस पद पर नियमित नियुक्ति समय पर होना जरूरी है.
झारखंड हाईकोर्ट में स्थायी न्यायिक नेतृत्व
मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट में स्थायी न्यायिक नेतृत्व होने से न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत होगा. उन्होंने कॉलेजियम से मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी की अनुशंसा जल्द करने का आग्रह किया, ताकि जस्टिस एमएस सोनक के सेवानिवृत्त होने के बाद हाईकोर्ट को एक बार फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था से गुजरना नहीं पड़े. सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र में उम्मीद जताई है कि कॉलेजियम इस विषय की गंभीरता को समझते हुए तत्काल जरूर कदम उठाएगा.
ये भी पढ़ें- तलाक के लिए पत्नी का अलग रहना काफी नहीं, पति को साबित करना होगा कि उसने जानबूझकर साथ छोड़ा, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
दहेज हत्या के मामले में ससुराल के दो रिश्तेदारों को हाईकोर्ट से राहत, कहा- सिर्फ घटनास्थल पर मौजूदगी से अपराध साबित नहीं होता
हर मानसिक बीमारी तलाक का आधार नहीं हो सकती, झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, पति की याचिका खारिज