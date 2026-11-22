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CM हेमंत सोरेन ने CJI और कॉलेजियम को लिखा पत्र, झारखंड हाईकोर्ट को स्थायी मुख्य न्यायाधीश देने का आग्रह

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए तत्काल अनुशंसा करने का आग्रह किया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट में लगातार अंतरिम व्यवस्था के तहत कार्यभार संभालने की स्थिति से न्यायिक प्रशासन में अनिश्चितता पैदा हो सकती है, इससे संस्थागत कामकाज की निरंतरता, प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है.