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रामगढ़ के लुकैयाटांड में गूंजेगा गुरुजी का 'जयघोष', CM हेमंत सोरेन करेंगे 14 फीट ऊंची शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण

रामगढ़ के लुकैयाटांड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे.

Shibu Soren first death anniversary
शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 1:17 PM IST

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रामगढ़: जिले के गोला प्रखंड स्थित लुकैयाटांड में मंगलवार को झारखंड आंदोलन के पुरोधा और दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 फीट ऊंची शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इसके बाद विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा.

श्रद्धांजलि सभा में करीब 10 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था

रामगढ़ के लुकैयाटांड स्थित सोना सोबरन मेमोरियल स्कूल परिसर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. श्रद्धांजलि सभा में करीब 10 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, झारखंड आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि और सोरेन परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे. कई मंत्री नेता विधायक पहुंच चुके हैं.

शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम (Etv Bharat)

गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे दिग्गज नेता

प्रतिमा अनावरण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, झारखंड आंदोलनकारी और कार्यक्रम में मौजूद लोग गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इस दौरान झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के योगदान और राज्य निर्माण में उनकी भूमिका को भी याद किया जाएगा.

कांग्रेस और राजद नेताओं को भी मिला आमंत्रण

कार्यक्रम में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और राजद के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है. दोनों दलों के मंत्री और विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. जिले के लुकैयाटांड में मंगलवार को राजनीतिक और सामाजिक रूप से बड़ा जुटान देखने को मिल सकता है.

कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट

विकास मेला के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों और योजनाओं से संबंधित लाभ का वितरण भी किया जाएगा. प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है.

गौरतलब है कि लुकैयाटांड शिबू सोरेन का पैतृक गांव है और यह स्थान झारखंड आंदोलन की उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा से गहराई से जुड़ा रहा है. ऐसे में गुरुजी की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित यह कार्यक्रम भावनात्मक और राजनीतिक, दोनों दृष्टि से खास माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें- पहली पुण्यतिथि पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा का होगा अनावरण, नेमरा आएंगे सीएम हेमंत सोरेन

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SHIBU SOREN STATUE IN RAMGARH
शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि
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14 फीट ऊंची शिबू सोरेन की प्रतिमा
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