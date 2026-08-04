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रामगढ़ के लुकैयाटांड में गूंजेगा गुरुजी का 'जयघोष', CM हेमंत सोरेन करेंगे 14 फीट ऊंची शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण

शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम ( Etv Bharat )