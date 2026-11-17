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झारखंड के 400 से अधिक खिलाड़ियों के बीच बंटेंगे पांच करोड़ रुपये, 28 नवंबर को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित

झारखंड के खिलाड़ी ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड के खेल जगत के लिए नवंबर का आखिरी सप्ताह खास होने जा रहा है. राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 400 से अधिक खिलाड़ियों को करीब पांच करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी.

राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए खेल विभाग ने विशेष तैयारी की है. 26 से 28 नवंबर तक खेलगांव में आयोजित होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे. इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा.