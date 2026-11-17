झारखंड के 400 से अधिक खिलाड़ियों के बीच बंटेंगे पांच करोड़ रुपये, 28 नवंबर को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित
झारखंड के खिलाड़ियों के बीच पांच करोड़ की राशि वितरित की जाएगी. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 17, 2026 at 4:19 PM IST
रांचीः झारखंड के खेल जगत के लिए नवंबर का आखिरी सप्ताह खास होने जा रहा है. राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 400 से अधिक खिलाड़ियों को करीब पांच करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी.
राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए खेल विभाग ने विशेष तैयारी की है. 26 से 28 नवंबर तक खेलगांव में आयोजित होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे. इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा.
खेल विभाग का उद्देश्य
खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के अनुरूप सम्मान और प्रोत्साहन देना है। इसके लिए अलग-अलग खेलों और प्रतियोगिताओं के आधार पर पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है. खेल निदेशक छवि रंजन ने बताया कि खिलाड़ियों को कैश अवॉर्ड देने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 नवंबर को आयोजित समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे. इस दौरान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.
व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं के लिए अलग-अलग पुरस्कार
इस प्रतियोगिता में व्यक्तिगत खेलों के लिए तीन स्थानों तक पुरस्कार राशि तय की गई है. प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 21 हजार रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को 11 हजार रुपये और तीसरे स्थान के विजेता को 5100 रुपये दिए जाएंगे. वहीं, टीम स्पर्धाओं में विजेता टीम को एक लाख रुपये, उपविजेता को 75 हजार रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी. इस व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ टीम के सामूहिक प्रयास को भी सम्मान दिया जाएगा.
पदक विजेता खिलाड़ियों को भी मिलेगा सम्मान
इस समारोह में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा. इन खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर झारखंड को पहचान दिलाई है. सरकार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा विभिन्न रिक्त पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति भी की जाएगी.
पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन
खेल महोत्सव के दौरान आधुनिक खेल प्रतियोगिताओं के साथ झारखंड के पारंपरिक और लोकप्रिय खेलों को भी जगह दी जाएगी. इसके तहत गिल्ली, मटका दौड़, गेड़ी दौड़, भार दौड़ और तीरंदाजी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. इन खेलों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा.
झारखंड खेल विभाग की कोशिश है कि इस आयोजन के जरिए राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिले और पारंपरिक खेलों को भी नई पहचान मिले. तीन दिवसीय समारोह में खिलाड़ियों की उपलब्धियों, प्रतियोगिताओं और पुरस्कार वितरण को विशेष महत्व दिया जाएगा.
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