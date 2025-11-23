ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को आएंगे दुमका, झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का करेंगे उदघाटन

दुमकाः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दुमका आएंगे. यहां वे दुमका एयरपोर्ट पर बने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उदघाटन करेंगे. साथ ही सदर प्रखंड के आसनसोल पंचायत में आयोजित सेवा अधिकार सप्ताह यानी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सारी तैयारियां अंतिम चरण में है.

दुमका एयरपोर्ट पर आयोजित हो रहा है कार्यक्रम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर एयरपोर्ट पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. एयरपोर्ट कैंपस में बने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में कॉमर्शियल पायलट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए कई ग्लाइडर भी मंगवाए गए हैं. इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन सीएम के हाथों होना है.

झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट (ETV Bharat)

साथ ही सीएम सदर प्रखंड के आसनसोल पंचायत में सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम में भी भाग लेंगे. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में है. हवाई अड्डे पर ही विशाल पंडाल बनाया गया है. कार्यक्रम स्थल के चारों ओर राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं.