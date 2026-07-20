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रांची में पहली बार खेले जाएंगे डूरंड कप के मैच, सीए हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन

रांची: झारखंड की राजधानी पहली बार एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेजबानी के लिए तैयार है. 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में सात मुकाबले खेले जाएंगे. मुकाबले से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ करेंगे. उद्घाटन समारोह में कई वीवीआईपी और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र होंगे.

रांची को पहली बार इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी मिलने से खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है. प्रतियोगिता के तहत ग्रुप-सी के छह लीग मुकाबले और एक क्वार्टर फाइनल मैच बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होंगे. राज्य सरकार, सेना, जिला प्रशासन और खेल विभाग ने आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं.

जानकारी देते खेल निदेशक (ईटीवी भारत)

बिरसा मुंडा स्टेडियम में 30 हजार दर्शकों की है क्षमता

करीब 30 हजार दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है. मैदान की पिच, फ्लडलाइट, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके. इस बार टूर्नामेंट में रांची के दर्शकों को भारतीय फुटबॉल के कई चर्चित खिलाड़ियों का खेल देखने का मौका मिलेगा.

जमशेदपुर एफसी के स्टार विंगर ऋत्विक दास और अनुभवी डिफेंडर प्रतीक चौधरी समेत कई नामी खिलाड़ी मैदान पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. वहीं श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी की मौजूदगी टूर्नामेंट को अंतरराष्ट्रीय रंग भी देगा. ग्रुप-सी में जमशेदपुर एफसी, इंडियन एयर फोर्स, एससी दिल्ली और डिफेंडर्स एफसी के बीच मुकाबले होंगे.