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रांची में पहली बार खेले जाएंगे डूरंड कप के मैच, सीए हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन

26 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में एशिया के प्रतिष्ठित डूरंड कप के मैच का उद्घाटन करेंगे.

DURAND CUP TROPHY IN RANCHI
खेल निदेशक और सेना अधिकारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 3:48 PM IST

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रांची: झारखंड की राजधानी पहली बार एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेजबानी के लिए तैयार है. 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में सात मुकाबले खेले जाएंगे. मुकाबले से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ करेंगे. उद्घाटन समारोह में कई वीवीआईपी और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र होंगे.

रांची को पहली बार इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी मिलने से खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है. प्रतियोगिता के तहत ग्रुप-सी के छह लीग मुकाबले और एक क्वार्टर फाइनल मैच बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होंगे. राज्य सरकार, सेना, जिला प्रशासन और खेल विभाग ने आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं.

जानकारी देते खेल निदेशक (ईटीवी भारत)

बिरसा मुंडा स्टेडियम में 30 हजार दर्शकों की है क्षमता

करीब 30 हजार दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है. मैदान की पिच, फ्लडलाइट, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके. इस बार टूर्नामेंट में रांची के दर्शकों को भारतीय फुटबॉल के कई चर्चित खिलाड़ियों का खेल देखने का मौका मिलेगा.

जमशेदपुर एफसी के स्टार विंगर ऋत्विक दास और अनुभवी डिफेंडर प्रतीक चौधरी समेत कई नामी खिलाड़ी मैदान पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. वहीं श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी की मौजूदगी टूर्नामेंट को अंतरराष्ट्रीय रंग भी देगा. ग्रुप-सी में जमशेदपुर एफसी, इंडियन एयर फोर्स, एससी दिल्ली और डिफेंडर्स एफसी के बीच मुकाबले होंगे.

प्रवेश के लिए टिकट रहेगा निशुल्क

खेल विभाग ने इस बार दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रखा है. हालांकि स्टेडियम में प्रवेश केवल निशुल्क टिकट के आधार पर ही मिलेगा. टिकट वितरण के लिए स्टेडियम परिसर में कई काउंटर बनाए गए हैं. क्षमता के अनुसार ही टिकट जारी किए जाएंगे, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो.

खेल निदेशक छवि रंजन ने कहा "दर्शकों के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा. लेकिन सभी को टिकट लेना अनिवार्य होगा. टिकट वितरण की व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि स्टेडियम की क्षमता के अनुसार ही लोगों को प्रवेश मिले. पहले बड़े आयोजनों में अचानक अधिक भीड़ पहुंचने से परेशानी हुई थी. इस बार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं.

26 जुलाई को शाम पांच बजे होने वाले पहले मुकाबले में जमशेदपुर एफसी का सामना श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी से होगा. इसके बाद 29 जुलाई, 4 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त और 13 अगस्त को ग्रुप मुकाबले खेले जाएंगे, वहीं 16 अगस्त को क्वार्टर फाइनल मैच होगा. रांची में पहली बार हो रहे इस आयोजन से झारखंड के युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच से सीखने और प्रेरणा लेने का मौका मिलेगा.

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