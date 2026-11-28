CM हेमंत सोरेन की सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, परिसीमन एवं महिला आरक्षण के मुद्दे पर होगी अहम चर्चा
परिसीमन एवं महिला आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपने सांसदों के साथ बैठक करेंगे.
Published : November 28, 2026 at 10:02 AM IST
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झामुमो के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद को अपने आवास पर बुलाया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ-साथ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे.
उन्होंने बताया कि ऐसे में परिसीमन को लेकर झारखंड के संदर्भ में पड़ने वाला प्रभाव, यहां की जनजतीय समुदाय की राजनीतिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव समेत कई खास विषयों पर लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे.
बर्दाश्त नहीं आदिवासी हितों की अनदेखी: विनोद पांडेय
विनोद पांडेय ने कहा कि झामुमो पहले ही अपना स्टैंड साफ कर चुका है कि यदि परिसीमन से झारखंड के आदिवासी समुदाय के राजनीतिक-सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे में जब मुख्यमंत्री अपने सांसदों के साथ बैठेंगे, तो उसमें परिसीमन के तमाम प्रभाव पर चर्चा विस्तार से होगी.
अपने पुराने स्टैंड पर कायम झामुमो
इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा परिसीमन और लोकसभा/विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने पुराने स्टैंड को दोहराया था. उन्होंने ने कहा था कि झारखंड का निर्माण ही यहां के आदिवासी-मूलवासी के हितों की रक्षा को लेकर हुआ है. ऐसे में यदि परिसीमन से झारखंड के आदिवासी-मूलवासी समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचता है, तो उसका जोरदार विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किया जाएगा.
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