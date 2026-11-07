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15 नवंबर के समारोह के लिए शिक्षा विभाग ने कसी कमर, मेधावियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री

रांची: झारखंड के मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सार्वजनिक मंच पर पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है. झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों के साथ समन्वय बढ़ा दिया है.

इस बार समारोह में विद्यार्थियों की मौजूदगी को लेकर विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है. छठ महापर्व के तुरंत बाद कार्यक्रम होने के कारण कई जिलों से आने वाले विद्यार्थियों के सामने आवागमन की समस्या हो सकती है. इसे देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को अभी से तैयारी पूरी करने को कहा गया है. विभाग चाहता है कि सम्मान के लिए चयनित कोई भी विद्यार्थी केवल परिवहन या दूसरी व्यवस्थाओं के अभाव में समारोह में शामिल होने से वंचित न रहे.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने जिलों को निर्देश दिया है कि चयनित विद्यार्थियों से सीधे संपर्क स्थापित किया जाए. उन्हें समारोह की जानकारी देने के साथ उनकी उपस्थिति की पुष्टि भी की जाए. विद्यार्थियों को रांची लाने, उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था जिला स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा गया है. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें वापस उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी पहले से तय करने का निर्देश दिया गया है.

शशि रंजन ने जिलों से कहा है कि इस आयोजन को केवल औपचारिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जाए. विद्यार्थियों की उपलब्धि का सम्मान उनके लिए प्रोत्साहन का अवसर है. इसलिए पूरी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सम्मानित होने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो. परिषद ने जिलों को 13 नवंबर को दोपहर तीन बजे तक चयनित विद्यार्थियों की उपस्थिति से संबंधित जानकारी मुख्यालय को भेजने का समय दिया है.

चार शैक्षणिक श्रेणियों से चुने गए विद्यार्थी

इस समारोह में राज्य के चार अलग-अलग शैक्षणिक समूहों के विद्यार्थियों को जगह दी गई है. इनमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थी शामिल हैं.

जैक से मैट्रिक के 12 टॉपर और इंटरमीडिएट के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के 10 विद्यार्थियों का चयन हुआ है. आईसीएसई से दसवीं के 14 और बारहवीं के 17, जबकि सीबीएसई से दसवीं के 11 और बारहवीं के 16 विद्यार्थी सम्मानित किए जाएंगे. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 12 मेधावी विद्यार्थियों को भी इस सूची में शामिल किया गया है.