राज्य में नौकरियों की बहार, 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन बाटेंगे 8514 नियुक्ति पत्र

रांची: राज्य सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सौगातों की बौछार करने वाले हैं. 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मोरहाबादी मैदान में आयोजित होेने वाले कार्यक्रम में एक साथ 8514 नियुक्ति पत्र बांटे जायेंगे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन पदों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं, उसमें उप समाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक 35, राज्य कर पदाधिकारी 56, कारा अधीक्षक 2, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी-2 के 10, जिला समावेष्टा 1, सहायक निबंधक 8, श्रम अधीक्षक 14, प्रोबेशन पदाधिकारी 6, निरीक्षक उत्पाद 3, दंत चिकित्सा पदाधिकारी 22, सहायक आचार्य 8000 और कीटपालक के 150. यानी कुल 8514 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे. गौरतलब है कि इन पदों पर चयन की प्रक्रिया जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से किया गया है. इसके अलावे श्रम विभाग के द्वारा रोजगार मेला के जरिए चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाने की संभावना है.



नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए बनाया गया नोडल पदाधिकारी

वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष 28 नवंबर को पूरा कर रही है. इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद सरकार के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने निर्देश जारी करते हुए विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है.

जारी पत्र के अनुसार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से विशेष सचिव श्रीमती नयनतारा केरकेट्टा, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव अनिल कुमार तिर्की, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार, वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त सचिव विनय कुमार, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के संयुक्त सचिव रेज्यूस बाढ, उद्योग विभाग के उप सचिव नीरज कुमार सिंह, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के उप सचिव अमर कुमार सिंह शामिल हैं.