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बड़गांई जमीन मामले में आज PMLA कोर्ट में हाजिर होंगे सीएम हेमंत सोरेन, आरोप गठन पर होगी बहस

रांची: राजधानी रांची के चर्चित बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए की विशेष अदालत में हाजिर होना है. आज उनके खिलाफ न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में आरोप गठन पर बहस होगी. मुख्यमंत्री को 21 सितंबर को कोर्ट में पेश होना था लेकिन तकनीकी वजहों से सुनवाई टल गई थी.

बड़गांई जमीन से जुड़े इस मामले में ED की विशेष अदालत सह-आरोपी अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के अलावा पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, तापस घोष, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अफसर अली, मोहम्मद इरशाद अख्तर, कुमार राजश्री, मनोज कुमार यादव, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, विजेंद्र सिंह और संजीत कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है.

इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 19 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना था. लेकिन उनके अधिवक्ता ने सीएम की व्यस्तता का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई थी. इस आधार पर न्यायाधीश योगेश कुमार ने पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर दी थी. लेकिन तकनीकी वजह से 21 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

दरअसल, बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल कर विशेष अदालत में पेशी से छूट का आग्रह किया था. लेकिन 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी आईए याचिका को खारिज कर दिया था.

जून में ही खारिज हुआ था डिस्चार्ज पिटीशन