ETV Bharat / state

बड़गांई जमीन मामले में आज PMLA कोर्ट में हाजिर होंगे सीएम हेमंत सोरेन, आरोप गठन पर होगी बहस

रांची के बड़गांई जमीन मामले में सीएम हेमंत सोरेन पीएमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

CM Hemant Soren
सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 9:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची के चर्चित बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए की विशेष अदालत में हाजिर होना है. आज उनके खिलाफ न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में आरोप गठन पर बहस होगी. मुख्यमंत्री को 21 सितंबर को कोर्ट में पेश होना था लेकिन तकनीकी वजहों से सुनवाई टल गई थी.

बड़गांई जमीन से जुड़े इस मामले में ED की विशेष अदालत सह-आरोपी अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के अलावा पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, तापस घोष, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अफसर अली, मोहम्मद इरशाद अख्तर, कुमार राजश्री, मनोज कुमार यादव, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, विजेंद्र सिंह और संजीत कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है.

इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 19 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना था. लेकिन उनके अधिवक्ता ने सीएम की व्यस्तता का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई थी. इस आधार पर न्यायाधीश योगेश कुमार ने पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर दी थी. लेकिन तकनीकी वजह से 21 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

दरअसल, बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल कर विशेष अदालत में पेशी से छूट का आग्रह किया था. लेकिन 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी आईए याचिका को खारिज कर दिया था.

जून में ही खारिज हुआ था डिस्चार्ज पिटीशन

बता दें कि बड़गांई जमीन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. अदालत ने ED की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर कहा था कि इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है.

PMLA कोर्ट के इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी ओर से क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने और मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसी याचिका के साथ 19 सितंबर को PMLA कोर्ट में पेशी से राहत के लिए अलग से IA दाखिल की गई थी. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली.

यह भी पढ़ें:

बड़गाईं जमीन विवाद मामला, 21 सितंबर को PMLA कोर्ट में हाजिर होंगे सीएम हेमंत सोरेन, वर्चुअल पेशी की छूट

बड़गांई जमीन फर्जीवाड़ा केस में हेमंत सोरेन को झटका, हाईकोर्ट ने IA खारिज की, PMLA कोर्ट में होना होगा हाजिर

बड़गांई जमीन मामला: हेमंत सोरेन की IA पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

TAGGED:

RANCHI BARGAI LAND CASE
RANCHI PMLA COURT
बड़गांई जमीन मामला
सीएम हेमंत सोरेन
CM HEMANT SOREN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.