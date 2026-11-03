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चांडिल डैम को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाएगी झारखंड सरकार: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चांडिल डैम का निरीक्षण (सरायकेला-खरसावां) ( ETV Bharat )

सरायकेला-खरसावां: झारखंड सरकार राज्य के प्राकृतिक जलस्रोतों और रमणीय स्थलों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर उभारने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला-खरसावां जिला के प्रसिद्ध चांडिल डैम का परिजनों संग दौरा कर क्षेत्र के संपूर्ण कायाकल्प की रूपरेखा स्पष्ट की.

धातकीडीह प्रवास के दौरान चांडिल डैम पहुंचे मुख्यमंत्री ने वहां के मनोरम परिवेश की सराहना की. सीएम ने इसे आधुनिक व पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प जताया.