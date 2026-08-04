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रामगढ़ में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का CM हेमंत सोरेन ने किया अनावरण, लुकैयाटांड में गूंजा गुरुजी का 'जयघोष'

रामगढ़ के लुकैयाटांड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया.

Shibu Soren statue at Lukaiyatanr
लुकैयाटांड में शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 2:43 PM IST

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रामगढ़: जिले के गोला प्रखंड स्थित लुकैयाटांड में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान झामुमो नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

दिग्गज नेताओं ने दी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि

रामगढ़ के लुकैयाटांड स्थित सोना सोबरन मेमोरियल स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी थीं. श्रद्धांजलि सभा में करीब 10 हजार लोगों के आने की व्यवस्था की गई. कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, झारखंड आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि और सोरेन परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे. साथ ही कई मंत्री, नेता और विधायक भी मौजूद रहे.

Crowd at Shibu Soren statue unveiling
शिबू सोरेन की प्रतिमा अनावरण में लोगों की भारी भीड़ (Etv Bharat)

प्रतिमा अनावरण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, झारखंड आंदोलनकारी और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गुरुजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के योगदान और राज्य निर्माण में उनकी भूमिका को भी याद किया गया.

Development Fair Organized in Nemra
रामगढ़ के नेमरा में विकास मेला का आयोजन (Etv Bharat)

कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट

प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है. लुकैयाटांड शिबू सोरेन का पैतृक गांव है और यह स्थान झारखंड आंदोलन की उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा से गहराई से जुड़ा रहा है.

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STATUE OF DISHOM GURU IN RAMGARH
CM UNVEILED DISHOM GURU STATUE
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रामगढ़ में शिबू सोरेन की प्रतिमा
DISHOM GURU STATUE IN RAMGARH

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