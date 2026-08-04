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रामगढ़ में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का CM हेमंत सोरेन ने किया अनावरण, लुकैयाटांड में गूंजा गुरुजी का 'जयघोष'

लुकैयाटांड में शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण ( Etv Bharat )

रामगढ़: जिले के गोला प्रखंड स्थित लुकैयाटांड में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान झामुमो नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

दिग्गज नेताओं ने दी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि

रामगढ़ के लुकैयाटांड स्थित सोना सोबरन मेमोरियल स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी थीं. श्रद्धांजलि सभा में करीब 10 हजार लोगों के आने की व्यवस्था की गई. कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, झारखंड आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि और सोरेन परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे. साथ ही कई मंत्री, नेता और विधायक भी मौजूद रहे.

शिबू सोरेन की प्रतिमा अनावरण में लोगों की भारी भीड़ (Etv Bharat)

प्रतिमा अनावरण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, झारखंड आंदोलनकारी और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गुरुजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के योगदान और राज्य निर्माण में उनकी भूमिका को भी याद किया गया.