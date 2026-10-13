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मां के श्राद्धकर्म के बीच जनसेवा की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन, छठे दिन नेमरा में घूम-घूमकर व्यवस्था का लिया जायजा

दिवंगत मां रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते सीएम हेमंत सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित अपने पैतृक गांव में मां रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म के बीच मुख्यमंत्री लगातार छठे दिन खुद गांव में घूम-घूमकर व्यवस्था का जायजा लेते दिखे. इस दौरान उन्होंने संबंधित लोगों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि ग्रामीणों और वहां पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.