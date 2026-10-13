मां के श्राद्धकर्म के बीच जनसेवा की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन, छठे दिन नेमरा में घूम-घूमकर व्यवस्था का लिया जायजा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मां रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म के बीच जनसेवा का दायित्व भी निभा रहे हैं.
Published : October 13, 2026 at 6:26 PM IST
रामगढ़: मां को खोने का दुख, परिवार की परंपराओं के निर्वहन की जिम्मेदारी और दूसरी ओर मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा का दायित्व. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं.
रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित अपने पैतृक गांव में मां रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म के बीच मुख्यमंत्री लगातार छठे दिन खुद गांव में घूम-घूमकर व्यवस्था का जायजा लेते दिखे. इस दौरान उन्होंने संबंधित लोगों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि ग्रामीणों और वहां पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.
रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक ओर अपनी दिवंगत मां रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म से जुड़ी पारंपरिक रस्मों का निर्वहन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं.
दातून, पानी और भोजन परोसने की रस्म निभाई
मंगलवार, 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक आवास पर मां की स्मृति में दातून, पानी और भोजन परोसने की पारंपरिक रस्म निभाई. परिवार के साथ सामाजिक परंपराओं का पालन करते हुए उन्होंने अपनी दिवंगत मां को श्रद्धा-सुमन अर्पित की.
आपको बता दें कि मां रूपी सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार के साथ रामगढ़ के नेमरा गांव में हैं. वह नेमरा में मां के निधन की पीड़ा के बीच सरकारी कामकाज का भी निष्पादन कर रहे हैं. साथ ही श्राद्धकर्म की रस्मे भी निभा रहे हैं. मुख्यमंत्री का यह रूप बताता है कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन कई बार निजी भावनाओं के बीच भी करना पड़ता है.
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