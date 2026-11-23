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कौशल प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार का अवसर, सीएम हेमंत सोरेन बांटेंगे नियुक्ति पत्र

रांची: झारखंड में कौशल प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल के तहत सोमवार को मुख्यमंत्री कौशल एवं रोजगार सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. कार्यक्रम का आयोजन 23 नवंबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के द्वितीय तल के सभागार में होगा. समारोह में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के मार्गदर्शन में किया गया है. इसके लिए प्रेझा फाउंडेशन को विशेष प्रयोजन वाहिनी यानी SPV के रूप में जिम्मेदारी दी गई है. प्रशिक्षण के माध्यम से अलग अलग वर्गों के युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया गया है.

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास

प्रेझा फाउंडेशन, झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की ओर से कौशल विकास और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से जुड़ी संस्था है. यह विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए काम करती है. फाउंडेशन के माध्यम से युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है.