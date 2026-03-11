ETV Bharat / state

एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा-न जानें आगे कौन सा दिन दिखाएंगे ये लोग

रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.

रांचीः एलपीजी की किल्लत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ऐसी स्थिति होती है तो जानकारी पहले प्राप्त हो जाती है, लेकिन यहां घटना पहले हो जाती है और जानकारी बाद में प्राप्त होती है. उन्होंने कहा कि अजीबोगरीब स्थिति बन गई है और अभी आगे-आगे देखिए कौन सा दिन ये लोग दिखाएंगे.

झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्थिति ऐसी है कि छोटे-मोटे काम कर खुद का और दूसरों का भी पेट पालने वाले अब खुद अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं. आज सामान्य वर्ग, गरीब-गुरुबा और छोटे-मोटे कम करने वाले सभी लोगों का जीवन दूभर हो गया है. मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि आप लोगों को कितने में गैस सिलेंडर मिल रहा है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अल्पसंख्यक आयोग ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को लिखा पत्र

इधर, राज्य में एलपीजी सिलेंडर कि किल्लत को दूर करने की मांग तेज होने लगी है. गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान जनता को राहत दिलाने के लिए झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग आगे आया है. आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर राज्य में गैस सिलेंडर की कमी के कारण हो रही परेशानी से अवगत कराया है.

गैस सिलेंडर की किल्लत दूर करने का आग्रह

आयोग के द्वारा लिखे गए पत्र की जानकारी देते हुए शमशेर आलम ने कहा कि त्योहार के इस महीने में गैस सिलेंडर की किल्लत जिस तरह से हुई है उससे आम लोग परेशान हैं.इस समस्या को दूर करना नितांत आवश्यक है. आयोग ने पत्र में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय,भारत सरकार को इससे अवगत कराते हुए लिखा है कि खाड़ी देशों में जारी युद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से झारखंड के लोग इन दिनों जूझ रहे हैं. गैस सिलेंडर को लेकर हो रही परेशानी से आम जनता के बीच नाराजगी बढ़ रही है. जिसकी शिकायत आयोग के पास लगातार आ रही है.