एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा-न जानें आगे कौन सा दिन दिखाएंगे ये लोग
झारखंड में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया है.
Published : March 11, 2026 at 8:20 PM IST
रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.
रांचीः एलपीजी की किल्लत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ऐसी स्थिति होती है तो जानकारी पहले प्राप्त हो जाती है, लेकिन यहां घटना पहले हो जाती है और जानकारी बाद में प्राप्त होती है. उन्होंने कहा कि अजीबोगरीब स्थिति बन गई है और अभी आगे-आगे देखिए कौन सा दिन ये लोग दिखाएंगे.
झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्थिति ऐसी है कि छोटे-मोटे काम कर खुद का और दूसरों का भी पेट पालने वाले अब खुद अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं. आज सामान्य वर्ग, गरीब-गुरुबा और छोटे-मोटे कम करने वाले सभी लोगों का जीवन दूभर हो गया है. मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि आप लोगों को कितने में गैस सिलेंडर मिल रहा है.
अल्पसंख्यक आयोग ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को लिखा पत्र
इधर, राज्य में एलपीजी सिलेंडर कि किल्लत को दूर करने की मांग तेज होने लगी है. गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान जनता को राहत दिलाने के लिए झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग आगे आया है. आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर राज्य में गैस सिलेंडर की कमी के कारण हो रही परेशानी से अवगत कराया है.
गैस सिलेंडर की किल्लत दूर करने का आग्रह
आयोग के द्वारा लिखे गए पत्र की जानकारी देते हुए शमशेर आलम ने कहा कि त्योहार के इस महीने में गैस सिलेंडर की किल्लत जिस तरह से हुई है उससे आम लोग परेशान हैं.इस समस्या को दूर करना नितांत आवश्यक है. आयोग ने पत्र में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय,भारत सरकार को इससे अवगत कराते हुए लिखा है कि खाड़ी देशों में जारी युद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से झारखंड के लोग इन दिनों जूझ रहे हैं. गैस सिलेंडर को लेकर हो रही परेशानी से आम जनता के बीच नाराजगी बढ़ रही है. जिसकी शिकायत आयोग के पास लगातार आ रही है.
पत्र में लिखा गया है कि रमजान के इस पाक महीने में एक साथ कई त्योहार झारखंड में आनेवाले समय में होने हैं, जो देश के अन्य राज्यों से अलग रूप में मनाया जाता है. ईद के अलावे जनजातियों का खास पर्व सरहुल और हिंदुओं का खास पर्व रामनवमी इसी महीने है. ऐसे में इस मौके पर एलपीजी सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे इसे सुनिश्चित किया जाए. आपसे उम्मीद की जा रही है कि आम लोगों को हो रही परेशानी को आप गंभीरता से लेकर जरूर समुचित कदम उठायेंगे.
रांची सहित अन्य शहरों में गैस सिलेंडर की बढ़ी किल्लत
राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में घरेलू के साथ-साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत देखी जा रही है. इंडियन ऑयल से जुड़ी गैस एजेंसियों के माध्यम से रोजाना 150 से लेकर 1000 तक कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति होती है. औसतन 500 सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से केवल एक कंपनी की आपूर्ति लगभग 2.25 लाख सिलेंडरों के रोटेशन पर आधारित होती है, जो ग्राहकों तक पहुंचायी जाती है.
इसी तरह भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और अन्य तेल कंपनियां भी गैस की सप्लाई करती हैं. फिलहाल एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए गैस वितरण किया जाए और कमर्शियल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.
