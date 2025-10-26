ETV Bharat / state

चाईबासा में बच्चे को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला, सीएम हेमंत सोरेन ने सिविल सर्जन को किया सस्पेंड

चाईबासा में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने मामले में सीएम हेमंत सोरेन सिविल सर्जन को सस्पेंड कर दिया है.

Transfusion of HIV infected blood
चाईबासा सिविल सर्जन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 26, 2025 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से जूझ रहे एक मासूम को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के गंभीर मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल प्रभाव से चाईबासा के सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो कुमार मांझी सहित कई जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है.

पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद

सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि इस घटना से प्रभावित सभी बच्चों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. गौरतलब है कि मंझारी क्षेत्र के एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को ब्लड बैंक से एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाने का आरोप सामने आने के बाद परिवार ने जिला प्रशासन और सरकार से शिकायत दर्ज कराई थी.

पहले भी हुआ था विवाद

स्थानीय जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल ने बताया कि जिस बच्चे को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया, उसकी बुआ के साथ करीब एक साल पहले ब्लड बैंक के कर्मचारी मनोज कुमार ने दुर्व्यवहार किया था. उस मामले में पुलिस केस भी दर्ज हुआ था और यह फिलहाल अदालत में लंबित है.

चार और बच्चे आए जांच के घेरे में

माधव चंद्र कुंकल का आरोप है कि बदले की नीयत से बच्चे को जानबूझकर संक्रमित रक्त चढ़ाया गया. इस पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित की. समिति की जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि चार और बच्चों को भी एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाया गया है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने का सख्त निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें:

चाईबासा सदर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप, 7 साल के मासूम की जान से खिलवाड़!

थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे पर संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला, हाईकोर्ट के संज्ञान पर विशेष जांच टीम पहुंची चाईबासा

TAGGED:

CHAIBASA SADAR HOSPITAL
CM HEMANT SOREN
CHAIBASA CIVIL SURGEON
सीएम हेमंत सोरेन
TRANSFUSION OF HIV INFECTED BLOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.