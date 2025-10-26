चाईबासा में बच्चे को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला, सीएम हेमंत सोरेन ने सिविल सर्जन को किया सस्पेंड
चाईबासा में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने मामले में सीएम हेमंत सोरेन सिविल सर्जन को सस्पेंड कर दिया है.
Published : October 26, 2025 at 3:51 PM IST
चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से जूझ रहे एक मासूम को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के गंभीर मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल प्रभाव से चाईबासा के सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो कुमार मांझी सहित कई जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है.
पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद
सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि इस घटना से प्रभावित सभी बच्चों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. गौरतलब है कि मंझारी क्षेत्र के एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को ब्लड बैंक से एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाने का आरोप सामने आने के बाद परिवार ने जिला प्रशासन और सरकार से शिकायत दर्ज कराई थी.
पहले भी हुआ था विवाद
स्थानीय जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल ने बताया कि जिस बच्चे को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया, उसकी बुआ के साथ करीब एक साल पहले ब्लड बैंक के कर्मचारी मनोज कुमार ने दुर्व्यवहार किया था. उस मामले में पुलिस केस भी दर्ज हुआ था और यह फिलहाल अदालत में लंबित है.
चार और बच्चे आए जांच के घेरे में
माधव चंद्र कुंकल का आरोप है कि बदले की नीयत से बच्चे को जानबूझकर संक्रमित रक्त चढ़ाया गया. इस पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित की. समिति की जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि चार और बच्चों को भी एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाया गया है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने का सख्त निर्देश दिया.
