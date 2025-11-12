सीएम हेमंत सोरेन ने ब्लड डोनेट कर की रक्तदान अभियान की शुरुआत, सभी से की भाग लेने की अपील

ETV Bharat / state

रांची: झारखंड गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने आज 12 नवंबर से राज्यस्तरीय रक्तदान कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो 28 नवंबर तक चलेगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान की शुरुआत झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद रक्तदान कर किया.

रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने रक्तदान कर लोगों से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान महादान है, जिसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैने खुद रक्तदान किया है और स्वास्थ्य मंत्री ने भी ब्लड डोनेट किया है. पूरे राज्य में यह अभियान 28 नवंबर तक चलेगा.

सीएम हेमंत सोरेन का बयान (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जीवनदान का काम करेगा. उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से भी रक्तदान के लिए अपील करते हुए कहा कि मीडिया के साथी भी इस अभियान में हिस्सा लें और रक्तदान जरूर करें. इधर विशेष रक्तदान कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट भवन में आज बड़ी संख्या में सचिवालयकर्मियों ने ब्लड डोनेट किया. झारखंड मंत्रालय को इसके लिए विशेष रूप से सजाया गया था और जगह-जगह बैनर, पोस्टर लगाकर लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया जा रहा था.

अब गांव से विकास की लकीर खींचा जायेगा-सीएम

कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है. आज गांव, टोला, पंचायत सभी जगह सरकार की पहुंच सुनिश्चित की जायेगी. उन्होंने कहा कि अब गांव से ही हमलोग विकास की लकीर खींचना प्रारंभ करेंगे.

झारखंड स्थापना दिवस को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब झारखंड नई ऊर्जा, नई सोच और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा. हमारे लिए गर्व की बात है कि एक युवा झारखंड के रूप में 25वां साल के पड़ाव पर आकर झारखंड खड़ा है. इस 25वें साल को लेकर चर्चा बना हुआ और कई बदलाव के साथ यह झारखंड आगे बढ़ेगा और विकास की उंचाईयों को भी छुएगा.

उन्होंने युवाओं से खास अपील करते हुए कहा कि हमारे युवा साथियों में हुनर, क्रिएटिविटी और विद्वता है. राज्य के समग्र विकास में आप सभी अलग-अलग माध्यमों से योगदान दें और सरकार और समाज का हर तबका, हर वर्ग युवाओं के प्रति विशेष उम्मीद रखता है जिससे हम सभी मिलकर राज्य के सर्वांगीण विकास की गाड़ी और लकीर खींच सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए एक खूबसूरत, एक सोना झारखंड का निर्माण करें.

