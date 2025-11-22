ETV Bharat / state

'राज्य स्थापना की मूल भावना को पूरा करने में झारखंड निचले पायदान पर', जानें सीएम हेमंत सोरेन ने क्यों कहा ऐसा

रांची: आज झारखंड विधानसभा का 25वां स्थापना दिवस है. इसे रजत जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. रांची में विधानसभा भवन में हुए इस बड़े समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, वरिष्ठ विधायक सरयू राय समेत कई मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए.

कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर की. इसके बाद स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और सभी का संबोधन किया.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन (Etv Bharat)

झारखंड स्थापना की मूल भावना को पूरा करने में हम निचले पायदान पर - सीएम हेमंत

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी को संबोधित किया. सीएम हेमंत ने झारखंड स्थापना के पीछे की मूल भावना को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि "मैं समझता हूं कि झारखंड राज्य की परिकल्पना तो पूरी हुई, लेकिन मूल विषय में हम अभी भी सबसे नीचले पायदान पर खड़े हैं. गरीबी, कुपोषण, पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, सामाजिक न्याय से महरूम, कई ऐसी चीजें हैं, जो आज भी इस राज्य के जनमानस को घेरे हुए हैं."

उन्होंने कहा कि अगर हम आज के दिन भी किसी भी राज्य से तुलना करें तो इस राज्य में लोगों का शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती का दावा करें तो ये सही नहीं होगा. वर्तमान समय में आर्थिक, सामाजिक. शैक्षणिक और बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं हैं और इसमें जो अपेक्षाकृत लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो यह संघर्ष और लंबा हो सकता था. अगर किसी के जेब में एक रुपये ना हो, खेतों में पानी ना हो, शिक्षा विहीन हो, तो वह बेचारा करे तो क्या करे. किस दिशा जाए, किस दिशा ना जाए, वह समझ ही नहीं सकता. इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान, इस देश का कानून, राज्य का कानून, हर व्यक्ति के हित में हो और उन्हें इसकी जानकारी भी हो. यही कारण है कि वर्तमान सरकार ने लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का संकल्प लिया है.