ETV Bharat / state

झारखंड में छात्र आंदोलन पर पहली बार सीएम हेमंत सोरेन ने दी प्रतिक्रिया, जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन 12वें दिन भी जारी

रांची में जारी छात्र आंदोलन पर पहली बार हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया सामने आई है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

cm-hemant-soren-said-on-jharkhand-student-protest-government-take-decision-soon
छात्र आंदोलन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 5:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी को लेकर छात्रों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है. इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार छात्रों के आंदोलन पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि जेपीएससी मामले में सरकार की पैनी नजर है. सरकार की आंख, नाक, हाथ और पैर भी हैं, जो राज्य की बेहतरी के लिए काम करती है.

श्रद्धांजलि के बाद सीएम का बयान

मोरहाबादी स्थित दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार पहले ही कदम बढ़ा रखी है. कड़ी नजरों के साथ पूरी गंभीरता के साथ जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों की जो मांग है, उसके अनुरूप समय आने पर आपको निर्णय भी दिखेगा. मुझे उम्मीद है, इससे छात्र भी आश्वस्त होंगे.

सीएम हेमंत सोरेन और सीपी सिंह का बयान (ETV BHARAT)

जांच टीम सक्रिय, गलतियां खंगाली जा रही हैं

सीएम ने कहा कि बहुत सारी गतिविधियां अभी चल रही हैं. जिस तरह से जांच टीम सक्रिय है, अगर कहीं पर भी किसी तरह की गलतियां हुई होंगी तो उन सभी चीजों को खंगाल जा रहा है और निश्चित रूप से सभी चीजें सामने आने के बाद सरकार का भी निर्णय सामने आएगा.

भाजपा का आरोप: सरकार कानों में तेल डालकर सोई हुई है

छात्रों द्वारा जारी आंदोलन के बहाने विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है. प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को सरकार अनसुनी कर रही है. सीबीआई के बजाय सीआईडी से जांच करके इस मामले को लीपापोती करने में लगी है.

बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बयान

बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने छात्रों के आंदोलन को सही बताते हुए कहा कि एक तरफ जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. छात्र जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है. उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द कर पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और इसकी घोषणा करने में सरकार क्यों देरी कर रही है, यह समझ से परे है. सीआईडी जांच सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले का लीपापोती करने के लिए है. उन्होंने कहा कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए.

ये भी पढ़ें: झारखंड छात्र आंदोलन: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को भेजा ईमेल, कहा- परीक्षा की CBI से कराएं जांच

JPSC गड़बड़ी मामले पर आर-पार के मूड में छात्र, आंदोलन को दूसरे राज्यों से भी मिल रहा समर्थन

JPSC-JSSC परीक्षा अनियमितता! चौथे दिन एल खिंयांग्ते से 7 घंटे तक पूछताछ, सीबीआई जांच की मांग लेकर 10 अगस्त को विधानसभा घेरेंगे छात्र

TAGGED:

झारखंड छात्र आंदोलन
JPSC JSSC PROTEST
JPSC परीक्षा में गड़बड़ी
HEMANT SOREN
JHARKHAND STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.