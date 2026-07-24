उत्पाद विभाग के खाली पदों को जल्द भरने का सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा की. उन्होंने रिक्त पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया.
Published : July 24, 2026 at 7:38 PM IST
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में सृजित सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है. साथ ही विभाग के गोदाम निर्माण कार्यों में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता देने और उन्हें पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव अमिताभ कौशल, उत्पाद आयुक्त संदीप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्य प्रगति, राजस्व संग्रहण सहित राज्य में अवैध शराब निर्माण, भंडारण एवं तस्करी पर रोक लगाए जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई पर चर्चा हुई.
आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुआ तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि -— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 24, 2026
- उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का काम करें। साथ ही विभाग अंतर्गत ASI एवं अन्य सभी रिक्त नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने का का करें।
- झारखंड राज्य बीवरेजेज… pic.twitter.com/G9nQBYFZD1
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में अवैध शराब निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री और तस्करी पर पूरी कठोरता से कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अवैध मदिरा का कारोबार न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है. इसलिए इस दिशा में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य 3,885.11 करोड़ रुपये को पार करते हुए 4,013.53 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया गया. चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 4,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है. जुलाई 2026 के मध्य तक विभाग ने 1,376 करोड़ रुपये का राजस्व जमा कर लिया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 30.57% है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभाग के गोदाम निर्माण कार्यों में स्थानीय आदिवासी युवाओं और समुदाय को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्पाद विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से नियमित बहाली सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्याप्त और दक्ष मानव संसाधन के बिना विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं है. इसलिए रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए.
बैठक में जानकारी दी गई कि 583 उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखी जाए, जिससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़े और जनसेवा बेहतर हो सके.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मदिरा परिवहन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि वाहनों की रियल-टाइम निगरानी की जा सके तथा उनके मार्ग, ठहराव और गंतव्य की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके.
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