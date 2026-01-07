ETV Bharat / state

दावोस और लंदन दौरे की तैयारियों की सीएम ने की समीक्षा, पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भागीदारी करेगा झारखंड

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार की एक टीम दावोस और यूनाइटेड किंगडम का दौरा करेगी.

CM Hemant Soren reviewed visits preparations to Davos and United Kingdom
मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल मंत्री समेत अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 7, 2026 at 12:00 AM IST

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार का एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर जा रही है. 18 से 26 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित इस दौरे की तैयारियों को लेकर मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक हुई.

इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच दौरे से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. अधिकारियों ने इस दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनके नेतृत्व में झारखंड से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में सहभागी बनेगा. यह पहला अवसर होगा जब झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर भाग लेगा. राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी. इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति एवं गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता होगी.

मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

अधिकारियों ने बताया कि दावोस में प्रस्तावित बैठकों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड की खनिज संपदा, औद्योगिक ढांचा, सतत विकास आधारित दृष्टिकोण, पर्यटन क्षमता तथा निवेश की विविध संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा. इस संबंध में विभागीय तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि दावोस यात्रा के बाद प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम (लंदन) का दौरा करेगा. लंदन दौरे के दौरान संस्थागत, शैक्षणिक एवं निवेश-उन्मुख सहयोग, नीति एवं ज्ञान आधारित संवाद, तथा भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद प्रस्तावित हैं.

यह अंतरराष्ट्रीय दौरा राज्य में निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को गति देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम प्रवास के दौरान उद्योगपतियों, निवेशकों एवं संस्थागत प्रतिनिधियों के साथ संवाद के माध्यम से दीर्घकालिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय इस दौरे को बताया महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि निवेश के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल का यह अंतरराष्ट्रीय दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियाँ समन्वित, प्रभावी एवं सुव्यवस्थित हों. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग के नए अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम का यह प्रस्तावित दौरा राज्य में निवेश एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा.

मंगलवार देर शाम तक चली इस बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार, विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, मंत्रिमंडल सचिव प्रशांत कुमार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सचिव कृपानंद झा, उद्योग सचिव अरवा राजकमल, पर्यटन सचिव मनोज कुमार, आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी, खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक राहुल सिन्हा, प्रबंध निदेशक, जियाडा वरुण रंजन, निदेशक उद्योग विशाल सागर, निदेशक आईपीआरडी राजीव लोचन बक्शी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

संपादक की पसंद

