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सीएम हेमंत सोरेन ने की पथ निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा, लंबित परियोजनाओं पर अधिकारियों को लगाई फटकार

पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम हेमंत सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः सरकार के कामकाज की समीक्षा करने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बुधवार को पथ निर्माण विभाग की योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की. झारखंड मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा पिछले पांच वर्षों की कार्य योजनाओं, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति दी गई. जिसमें सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज एवं पुल-पुलियों से संबंधित परियोजनाओं के स्थिति की जानकारी दी गई.

लंबित परियोजना पर सीएम ने जताई नाराजगी

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री लंबित परियोजना पर नाराज दिखे. उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में विलंब और लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्य योजनाओं की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए. लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी. किसी भी परियोजना में निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

परियोजनाओं का डेटाबेस व जियो-टैगिंग अनिवार्य

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान पथ निर्माण विभाग को सभी परियोजनाओं का अद्यतन एवं सुव्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने तथा जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना की स्थिति, लागत, समय-सीमा और प्रगति का स्पष्ट विवरण उपलब्ध हो, ताकि कार्यों की सटीक निगरानी की जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि जियो-टैगिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और निगरानी प्रणाली मजबूत होगी.

पारदर्शिता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें-सीएम

साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं की समय पर पहचान कर शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें. उन्होंने सभी निर्माणाधीन और पूर्ण परियोजनाओं का अद्यतन विवरण नियमित रूप से उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित होगी और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सड़कों की खराब स्थिति, गड्ढों, जलजमाव एवं निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की लगातार जानकारी मिल रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित करें तथा उनका अद्यतन रिकॉर्ड रखें.