सीएम हेमंत सोरेन ने की पथ निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा, लंबित परियोजनाओं पर अधिकारियों को लगाई फटकार
सीएम हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने लंबित परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताई.
Published : July 15, 2026 at 8:06 PM IST
रांचीः सरकार के कामकाज की समीक्षा करने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बुधवार को पथ निर्माण विभाग की योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की. झारखंड मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा पिछले पांच वर्षों की कार्य योजनाओं, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति दी गई. जिसमें सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज एवं पुल-पुलियों से संबंधित परियोजनाओं के स्थिति की जानकारी दी गई.
लंबित परियोजना पर सीएम ने जताई नाराजगी
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री लंबित परियोजना पर नाराज दिखे. उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में विलंब और लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्य योजनाओं की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए. लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी. किसी भी परियोजना में निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
परियोजनाओं का डेटाबेस व जियो-टैगिंग अनिवार्य
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान पथ निर्माण विभाग को सभी परियोजनाओं का अद्यतन एवं सुव्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने तथा जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना की स्थिति, लागत, समय-सीमा और प्रगति का स्पष्ट विवरण उपलब्ध हो, ताकि कार्यों की सटीक निगरानी की जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि जियो-टैगिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और निगरानी प्रणाली मजबूत होगी.
पारदर्शिता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें-सीएम
साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं की समय पर पहचान कर शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें. उन्होंने सभी निर्माणाधीन और पूर्ण परियोजनाओं का अद्यतन विवरण नियमित रूप से उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित होगी और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सड़कों की खराब स्थिति, गड्ढों, जलजमाव एवं निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की लगातार जानकारी मिल रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित करें तथा उनका अद्यतन रिकॉर्ड रखें.
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्षा ऋतु में सड़कों की स्थिति बिगड़ने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है. इसलिए गड्ढों की मरम्मत, जल निकासी की समुचित व्यवस्था और सड़कों की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए. साथ ही संकीर्ण मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कर यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाया जाए.
लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्यों में तेजी लाई जाए. उन्होंने कहा कि राज्य में कई सड़कें, फ्लाईओवर एवं पुल-पुलिया परियोजनाएं वर्षों से लंबित हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है. मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची सहित अन्य क्षेत्रों की लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ प्रमुख परियोजनाओं को आगामी दो माह के भीतर पूरा किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
साथ ही, मुख्यमंत्री ने सोलर साइकिल ट्रैक एवं अन्य नवीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता, मजबूती एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया. उन्होंने पुल-पुलिया के किनारों को सुदृढ़ बनाने, जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने और सभी निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता मानकों के पालन के निर्देश दिए.
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