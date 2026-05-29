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नदियों और जलस्रोतों का अतिक्रमण करनेवालों पर होगी कार्रवाई, नगर विकास विभाग की समीक्षा में सीएम हेमंत ने दिए निर्देश

नगर विकास विभाग के कार्यों की सीएम हेमंत सोरेन ने समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कई अहम निर्देश दिए.

CM Hemant Soren Review Meeting
नगर विकास एवं आवास विभाग के कामकाज की समीक्षा करते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 29, 2026 at 10:33 PM IST

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रांचीः विभागीय समीक्षा के क्रम में आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग के कामकाज की समीक्षा की.

इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग सुनील कुमार, आयुक्त रांची नगर निगम सुशांत गौरव, निदेशक सूडा सूरज कुमार, निदेशक डीएमए नैंसी सहाय, पीडीटी जुडको बीके राय, जीएम स्मार्ट सिटी परियोजना राकेश कुमार नंदकुलियार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर मिलेः सीएम

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं का लाभ आमलोगों को समय पर मिले. नगर विकास एवं आवास विभाग का उद्देश्य सड़क निर्माण, आधारभूत संरचनाओं और भवनों का निर्माण के साथ-साथ आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है. मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना, नगर निगम अंतर्गत आधारभूत संरचना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण आदि नगरीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया.

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि रांची स्मार्ट सिटी परियोजना को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यों को प्राथमिकता दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास की सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ राजस्व संग्रहण के संसाधनों पर विशेष कार्य करें.

नदियों और जलस्रोतों के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शहरों से गुजरने वाली सभी नदियों, तालाबों, डैमों, नालियों अथवा अन्य जलस्रोतों पर बनी अवैध संरचनाओं एवं अन्य निर्माण कार्यों को तत्काल बंद कराएं और पूर्व से बनी अवैध संरचनाओं से अतिक्रमण मुक्त कराएं. अतिक्रमण कर जो घर बनाए गए हैं, उनका तत्काल गहन सर्वे कराएं.

उन्होंने सभी शहरी निकायों में अवस्थित नदियों अथवा अन्य जलस्रोतों में हुए अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुए लिखित नोटिस करने, अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने एवं अतिक्रमण कर निर्मित अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर कराने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी किनारे और अन्य जलस्रोतों पर अतिक्रमण कर घर बनाना पर्यावरण और जल निकासी के लिए गंभीर खतरा है. इस तरह के कार्य क्षमा योग्य नहीं है. ऐसे कार्य करने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी-कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

कांके डैम के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की राजधानी रांची में अवस्थित कांके डैम के संरक्षण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाते हुए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. उन्होंने डैम एरिया में सीधे गिरने वाले नालों को तत्काल बंद कराने, डैम के कैचमेंट एरिया की शीघ्र मापी कराकर उसकी घेराबंदी कराने का निर्देश दिया, ताकि डैम का पानी स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित बना रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आसपास के लोगों को भी जागरूक करते हुए यह सुनिश्चित कराया जाए कि वे घरों से निकलने वाले गंदे पानी को डैम में नहीं जाने दें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शहरों में बसे शत-प्रतिशत घरों में पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पानी उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए.

परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न होः सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि नगर विकास एवं आवास विभाग की किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए. सभी योजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक सशक्त करें. मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण, नगर निकाय क्षेत्रों में साफ-सफाई, स्वच्छता, पेयजलापूर्ति और आवास योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने नगर निकाय क्षेत्रों में बरसात पूर्व जल जमाव की समस्या का स्थाई समाधान और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिए.

"सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा प्रणाली विकसित करें"

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची सहित राज्य में जहां भी रिंग रोड है, उसके आसपास सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा प्रणाली विकसित करें. साथ ही सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन करें. अगले 15 दिनों में सोलर पैनल और स्ट्रीट लाइट लगाए जाने संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कर कार्य को मूर्त रूप दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि रिंग रोड एरिया में वाटर पाइप लाइन, सीवर लाइन की भी संरचना विकसित की जाए. राज्य के भीतर जिन-जिन शहरों में वाटर सप्लाई प्लान के अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करें.

स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजिटल मॉनिटरिंग पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक शहरी नियोजन तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाए. नगर विकास योजनाओं में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने से समय की बचत के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य भी सुनिश्चित किया जा सकेगा. शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि शहरी क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक घर, बड़ी-बड़ी सोसाइटी, हाउसिंग क्षेत्र, बड़े होटल, अपार्टमेंट और पॉश इलाके में रहने वाले लोग स्वयं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य करें.

कचरे के पहाड़ों के निस्तारण पर विचार-विमर्श

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान समय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे के पहाड़ों का निस्तारण शहरों की एक प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती है. बैठक में रांची के झिरी स्थित Legacy Waste के निस्तारण हेतु विचार-विमर्श किया गया और आधुनिक तकनीक एवं उपायों के माध्यम से इसका समाधान निकालने पर जोर दिया गया.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों से भी गीले और सूखे कचरे की अलग-अलग पृथ्कीकरण करने की व्यवस्था करने की अपील की है, ताकि एक तरफ बायोडिग्रेबल कूड़ा से ऊर्जा पैदा किया जा सके, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पुनर्चक्रण कर पुन: उपयोग में लाया जा सके.

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