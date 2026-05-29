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नदियों और जलस्रोतों का अतिक्रमण करनेवालों पर होगी कार्रवाई, नगर विकास विभाग की समीक्षा में सीएम हेमंत ने दिए निर्देश

नगर विकास एवं आवास विभाग के कामकाज की समीक्षा करते सीएम हेमंत सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )