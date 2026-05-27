ETV Bharat / state

पंचायती राज एवं ग्रामीण कार्य विभाग के कामकाज की सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश

समीक्षा बैठक में मौजूद सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ( ईटीवी भारत )

रांची: सरकार के कामकाज की समीक्षा करने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पंचायती राज्य एवं ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा की. झारखंड मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार, निदेशक पंचायती राज राजेश्वरी बी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राज्य में संचालित विकास योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, पंचायत स्तरीय सेवाओं और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की बेहतर कार्य योजना बनाते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए.

बैठक को लेकर जानकारी देतीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (ईटीवी भारत)

पंचायत भवनों में बेहतर व्यवस्था का निर्देश

पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायतों के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम, महिला हिंसा की रोकथाम, हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देने और इसे लेकर आमजनता को जागरूक करें. उन्होंने विशेषज्ञों की मदद से पंचायत भवनों में भी सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा सूखा एवं गीला कचरा को अलग-अलग रखने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया

मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक को भी सेग्रीगेट (पृथक्करण) करने पर बल दिया. उन्होंने पंचायत सचिवालय प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने तथा पंचायत भवनों में शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता एवं लाइट जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियांवयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजनों को पंचायत सचिवालय से मिलने वाली सभी सेवाओं का लाभ ससमय मिले. ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी नहीं उठाना पड़े.