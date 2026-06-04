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श्रम विभाग की समीक्षा: सीएम ने कहा- आईटीआई की ग्रेडिंग कराएं और हाई वैल्यू कृषि कोर्स चालू कराएं

रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग की समीक्षा की.

CM Hemant Soren reviewed functioning of Labour Department In Ranchi
सीएम हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग की समीक्षा की. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 7:47 PM IST

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रांचीः विभागीय कामकाज की समीक्षा करने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गुरुवार को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की.

इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं के प्रभावी संचालन, समयबद्ध कार्यान्वयन और आम जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने, सभी पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ तथा श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़े और योजना का लाभ समय सीमा के अंतर्गत देना सुनिश्चित करें.

उन्होंने राज्य में असंगठित, निर्माण एवं प्रवासी श्रमिकों का अपडेटेड डाटा शीघ्र तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. मुख्यमंत्री ने अगले 3 माह के भीतर देश के किस राज्य में हमारे कितने श्रमिक क्या काम कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी पोर्टल में रहे यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए.

प्रवासी श्रमिकों के लिए स्थापित होंगे प्रवासी सहायता केंद्र

झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना के तहत झारखण्ड राज्य के प्रवासी एवं विदेश में कार्यरत श्रमिकों के लिए नोएडा (उ०प्र०), हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलूरु एवं मुम्बई में प्रवासी सहायता केन्द्र स्थापित किये जाएंगे. इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करेंगे.

इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने श्रमिक निबंधन कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभाग कुछ ऐसी कार्य योजना बनाएं, जिससे मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके. झारखंड को श्रमिक बेस्ड राज्य के रूप में बताया जाता है इससे बाहर निकलने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जरूरतें बदल चुकी है, विभाग कुछ ऐसी नीति बनाएं, जिससे श्रमिक अपने पैरो पर खड़े हो सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि रोज़ी -रोजगार के लिए श्रमिक गांव छोड़ने को भी मजबूर हो रहे हैं.यह पलायन हर हाल में रुके, इस लक्ष्य के साथ कार्यों को गति दें. उन्होंने कहा कि विभाग एक बेहतर मैकेनिज्म विकसित कर मजदूरों का सत्यापन कराएं.

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रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग की समीक्षा की. (ETV Bharat)

श्रमिक चौक की पहचान कर श्रमिक पड़ाव का होगा निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की टीम वैसे चौक चौराहा जहां काम के लिए श्रमिक एकत्र होते हैं इस श्रमिक प्वाइंट पर जाकर, उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनों की जानकारी दें, उन्हें जागरूक करें. चिन्हित श्रमिक पड़ाव स्थान पर शेड बनाएं, ताकि मजदूरों को धूप व बरसात से बचाव हो सके.

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि BOCW बोर्ड की कार्य योजना के तहत श्रमिक पड़ावों को श्रमिक चौक-सह-सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जहां सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों का मैपिंग कर उनका लोकेशन पोर्टल में दर्ज करें. हमारे कितने मजदूर देश के बाहर या अन्य राज्यों में कार्य कर रहे हैं,इसका पूरा डाटा रखें.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने का निर्देश

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अंदर स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक संस्थानों की डिमांड एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशिक्षण कोर्स डिजाइन किए जाएं. प्रत्येक जिले के एक आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित कर इसकी ग्रेडिंग भी कराएं और हाई वैल्यू कृषि कोर्स को भी चालू कराएं. सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में अत्याधुनिक मशीनें, प्रयोगशालाएं (लैब्स) एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जाए.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आईटीआई के विद्यार्थियों को डिग्री लेकर भटकना नहीं पड़े इसके लिए प्लेसमेंट की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि इम्पलायमेंट चेन विकसित करें, ताकि यहां के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को आसानी से प्लेसमेंट हो सके.

CM Hemant Soren reviewed functioning of Labour Department In Ranchi
समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने आईटीआई धनबाद से शिक्षा ग्रहण कर जबलपुर स्थित एक बड़े उद्योग में कार्यरत सूरज कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. सूरज कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 9 वर्ष पूर्व वह आईटीआई, धनबाद से शिक्षा ग्रहण की. जबलपुर में करीब 70 हजार रुपए प्रति माह की मानदेय पर कार्य कर रहे हैं.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पुणे स्थित एक संस्थान में कार्यरत अनिमा कुमारी से भी बातचीत की. अनिमा ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि लोहरदगा स्थित मोजाइक स्किल ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के वाद वे पुणे स्थित एक संस्थान में सेवा दे रहीं हैं. अनिमा ने बताया कि सेवा कार्य के एवज में उन्हें मई माह में 21 हजार रुपए मानदेय मिली है. उन्होंने जानकारी दी कि झारखंड से प्रशिक्षण प्राप्त 10 अन्य लड़कियां पुणे के विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जो उनके सीधे संपर्क में भी हैं.

श्रम मंत्री संजय यादव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त संदीप सिंह, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के विशेष सचिव आदित्य कुमार आनंद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा

श्रम एवं नियोजित विभाग के बाद आज गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की. इस बैठक में योजना एवं विकास विभाग के मंत्री राधा कृष्ण किशोर के अलावा राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार, अपर सचिव योजना एवं विकास विभाग विजया जाधव, अपर निदेशक-सह-अपर सचिव कृष्ण नंदन प्रसाद सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे.

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योजना एवं विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा (ETV Bharat)

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना एवं विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, बजटीय प्रावधानों, परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा जमीनी स्तर पर उनकी हमेशा प्रगति पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना एवं विकास विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष के सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं.

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा

इस समीक्षा बैठक के दौरान इन्नोवेटिव स्कीम पर चर्चा हुई. इस दौरान विभागीय सचिव ने कहा कि इन्नोवेटिव स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत योजना का चयन किया जाए, इस निमित्त कार्य योजना बनाई गई है.

इस बैठक में पिछले 5 वर्ष से चली आ रही योजनाओं की समीक्षा कर उसके क्रियान्वयन में सुधार एवं योजना समाप्ति पर विचार करने का सुझाव दिया गया. वहीं सीएसएस स्कीम की मॉनिटरिंग एवं सपोर्ट के लिए एक पीएमयू का गठन करने पर चर्चा हुई. बैठक में अगले 10 वर्षों के लिए एक विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का निर्देश दिया गया.

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