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उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षाः सीएम ने दिए निर्देश- राज्य में 15 दिन के अंदर कार्यरत करें झारखंड विश्वविद्यालय आयोग

रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा की.

CM Hemant Soren reviewed Department of Higher and Technical Education in Ranchi
रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 10:09 PM IST

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रांचीः सरकार के कामकाज को लेकर विभागवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हो रही समीक्षा एक बार फिर आज यानी सोमवार से शुरू हुआ. विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार की मौजूदगी में झारखंड मंत्रालय में आयोजित इस समीक्षा बैठक में सीएम ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कामकाज की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए.

इस दौरान मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अबतक 2888 पात्र स्टूडेंट्स को ऋण उपलब्ध कराए जाने पर विभाग की सहमति मिली है. जिसमें 243 छात्र-छात्राओं के बीच 64 करोड़ रुपए राशि का ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया है. स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए जा रहे एजुकेश लोन के बदले बैंक को पूरी गारंटी राज्य सरकार दे रही है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत अधिक से अधिक पात्र स्टूडेंट्स को ऋण उपलब्ध कराएं ताकि पैसे और संसाधन के अभाव से कोई भी छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन विभाग से समन्वय स्थापित कर दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष कार्य योजना बनाएं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित विद्यार्थी कल्याण से जुड़ी 'गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना', मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना सहित स्कॉलरशिप स्कीम से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ छात्र-छात्राओं तक तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया.

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उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा में सीएम समेत विभागीय मंत्री (ETV Bharat)

झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का निर्देश

इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करें. मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लाइव ऑनलाइन क्लास के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालय में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.

इस मौके पर अधिकारियों ने सीएम को जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में विभाग द्वारा तैयारी की गई है. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम चरण में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय एवं बीबीएमके धनबाद से यह पहल शुरू की जा रही है, इसकी पूर्ण तैयारी की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन एवं रोजगारपरक कोचिंग के लिए 15 दिन के अंदर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी पूर्ण रूप से कार्यरत करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.

बीआईटी सिंदरी बनेगी नई Unitary University

समीक्षा बैठक के दौरान बी.आई.टी. सिंदरी को Unitary University के रूप में अपग्रेड करने के लिए सहमति प्रदान की गई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकनीकी एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत बी.आई.टी. सिंदरी की संपूर्ण डिजिटल प्रजेंटेशन तैयार करने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने इस पर जल्द विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.

इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के भीतर चिन्हित जिलों में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर तैयार किए जाएं. विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई की राज्य के 9 जिले पलामू, गिरिडीह, रामगढ़, गुमला, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा एवं साहिबगंज में तकनीकी कलेक्टर बनाए जाने की कार्ययोजना प्रस्तावित है, जल्द इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा.

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सभी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा राजकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों को बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित कर वहां एनआईआईटी एवं आईआईटी के तर्ज पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एवं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पढ़ाई प्रारंभ करें ताकि आने वाले समय में इन कोर्स माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें.

आईआईटी एवं एनआईटी की तर्ज पर बीआईटी एवं जेआईटी को चलाने के किए बनेगी नई सरकारी सोसाइटी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए काउंसिल फॉर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस की स्थापना करते हुए आईआईटी के तर्ज पर गवर्निंग काउंसिल, रीजनल कलेक्टर एवं इंडस्ट्रियल गवर्निंग बॉडी गठित किए जाने का निर्देश दिया. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शीघ्र उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अल्टरनेट वित्तीय स्रोतों को चिन्हित करते हुए उच्च शिक्षा में नियोजित करने की कार्ययोजना तैयार करें.उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने के अंदर अल्टरनेट फाइनेंसिंग सोर्सेस चिन्हित की जाए.

CM Hemant Soren reviewed Department of Higher and Technical Education in Ranchi
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

इस बैठक में झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट को अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के अधीन चलाने की सहमति बनी. इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बैचलर ऑफ प्लानिंग, मास्टर आफ प्लानिंग, एमबीए इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुरूप राज्य में शैक्षणिक माहौल तैयार करने, राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, स्कॉलरशिप योजनाओं से राज्य के विद्यार्थियों को समबद्धता के साथ लाभान्वित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य को माइनिंग से माइंड की ओर ले जाने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों को गति प्रदान करने के लिए प्राथमिकता तय कीजिए. समस्या आने पर ससमय उसका निदान करते हुए आगे बढ़ें. मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों में रिक्तियों को भरने के लिए पोस्ट स्वीकृत करने का निर्देश दिया वहीं छात्रावासों की स्थिति का आकलन व समीक्षा कर उसे पीपीटी मोड पर ले जाने की पहल करने का निर्देश दिया.

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