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सरकार के कामकाज की समीक्षा में जुटे सीएम, पहले दिन वाणिज्यकर विभाग की समीक्षा के दौरान दिए ये निर्देश

रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने वाणिज्यकर विभाग की समीक्षा की. ( ETV Bharat )