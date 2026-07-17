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किसानों की समृद्धि पर हेमंत सरकार का फोकस, हर जिले में होगी मॉडल किसान पाठशाला

रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा की.

CM Hemant Soren reviewed Agriculture Department in Ranchi
रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 9:20 PM IST

6 Min Read
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रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और 2026-27 की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे. इस बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

हर जिले में बनेगी मॉडल किसान पाठशाला

मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल किसान पाठशाला विकसित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक और तकनीक आधारित खेती का प्रशिक्षण दिया जाए तथा कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के सहयोग से नवीन कृषि तकनीकों का प्रसार किया जाए. वर्तमान में संचालित किसान पाठशालाओं को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया.

CM Hemant Soren reviewed Agriculture Department in Ranchi
सीएम हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा की (ETV Bharat)

दलहन और मिलेट की खेती को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए दलहन और मिलेट की खेती को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में इन फसलों की अच्छी संभावनाएं हैं, वहां किसानों को प्रोत्साहित किया जाए. साथ ही बंजर और परती कृषि योग्य भूमि की पहचान कर उसे खेती के दायरे में लाने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा.

किसान समृद्धि योजना और सोलर पंप पर विशेष जोर

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने किसान समृद्धि योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे खेती की लागत कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और बिजली पर निर्भरता भी घटेगी. इसके लिए जरेडा के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया.

कम बारिश वाले इलाकों के लिए अलग कार्ययोजना

राज्य में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष रणनीति बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने खासकर पलामू प्रमंडल और अन्य कम वर्षा वाले जिलों में कम पानी वाली फसलों, जल संरक्षण, जैविक खेती और व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया. साथ ही कृषि क्षेत्र में मजबूत प्रोक्योरमेंट सिस्टम विकसित करने की बात कही.

CM Hemant Soren reviewed Agriculture Department in Ranchi
CM की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

कृषि व्यापार मेलों का होगा विस्तार

रांची में आयोजित राज्यस्तरीय कृषि व्यापार मेले की तर्ज पर अब सभी प्रमंडलों में अलग-अलग समय पर कृषि व्यापार मेला आयोजित करने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे किसानों को नई तकनीक, बाजार और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी मिलेगी.

मशरूम, मधुमक्खी पालन और महिला समूहों पर फोकस

मुख्यमंत्री ने मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने तथा महिलाओं को जोड़कर महिला किसान उत्पादक समूह बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने मधुमक्खी पालन को भी प्रोत्साहित करने और इससे जुड़े किसानों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने पर जोर दिया.

हर जिले में विकसित होगा कृषि मॉडल गांव

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में एक गांव या पंचायत का चयन कर उसे कृषि मॉडल के रूप में विकसित किया जाए. मिट्टी जांच, सिंचाई, प्रशिक्षण और कृषि योजनाओं का समग्र लाभ देकर इसे पायलट परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि एक ही किसान को बार-बार लाभ देने के बजाय अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ा जाए.

CM Hemant Soren reviewed Agriculture Department in Ranchi
सीएम द्वारा कृषि विभाग की समीक्षा (ETV Bharat)

पशुपालन को बनाया जाएगा आय का मजबूत आधार

पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन, बकरी, सूकर और कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए. उन्होंने पशुओं के नियमित टीकाकरण, आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाओं और ब्रिडिंग फार्मों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया. खनन प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालन आधारित आजीविका मॉडल विकसित करने और केंद्रीय कारागारों में डेयरी फार्म की अवधारणा लागू करने का भी सुझाव दिया.

दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशुपालकों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें मिल्क फेडरेशन से जोड़ने तथा प्रमंडल स्तर पर पशु मेलों के आयोजन के निर्देश दिए. साथ ही मत्स्य पालन को ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बताते हुए इस क्षेत्र को और सशक्त बनाने पर बल दिया.

तकनीक आधारित खेती और बाजार से जोड़ने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को मौसम आधारित सलाह, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, फसल विविधीकरण और बेहतर बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए. उन्होंने सभी योजनाओं की जिला और प्रखंड स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया.

लैम्प्स और पैक्स को अधिक सक्रिय बनाने के निर्देश

सहकारिता क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने लैम्प्स और पैक्स को अधिक सक्रिय बनाने, किसानों से कृषि उत्पाद की खरीद, भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था और बीज वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के निर्देश दिए. उन्होंने शीर्ष सहकारी समितियों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की भी बात कही.

किसानों और अधिकारियों से की बातचीत

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वा की किसान पाठशाला, दुमका के किसान सुरेश मरांडी और जामताड़ा के कृषि अधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने खेती की मौजूदा स्थिति, सरकारी योजनाओं के लाभ और काजू की खेती की संभावनाओं की जानकारी ली तथा कम वर्षा की परिस्थितियों के अनुरूप फसल चयन करने की सलाह दी.

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