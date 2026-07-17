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किसानों की समृद्धि पर हेमंत सरकार का फोकस, हर जिले में होगी मॉडल किसान पाठशाला

रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा की. ( ETV Bharat )