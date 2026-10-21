मां को अंतिम विदाई देकर 14वें दिन नेमरा से रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने बताई जड़ों और परंपराओं की अहमियत
अपनी मां रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार करने और श्राद्ध से लेकर संस्कार भोज करवाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन रांची लौट आए हैं.
Published : October 21, 2026 at 8:32 PM IST
रामगढ़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते करीब दो सप्ताह अपने पैतृक गांव नेमरा में बिताए. मां रूपी सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध और संस्कार भोज तक की रस्में निभाईं. इस दौरान वे परिवार और ग्रामीणों के बीच मौजूद रहे, वहीं गांव से ही सरकारी कार्यों और व्यवस्थाओं पर भी नजर बनाए रखी. अब मां को अंतिम विदाई देने और पारिवारिक संस्कारों को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री 14वें दिन नेमरा से रांची लौट गए हैं.
मां के निधन के बाद नेमरा में बिताए करीब 14 दिन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन के बाद सोरेन परिवार शोक में डूब गया था. सात अक्टूबर को मां के निधन के बाद आठ अक्टूबर को मुख्यमंत्री अपनी मां के पार्थिव शरीर के साथ पैतृक गांव नेमरा पहुंचे. यहां पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया. मुख्यमंत्री ने स्वयं अपनी मां को मुखाग्नि दी और इसके बाद परिवार की परंपराओं के अनुरूप आगे के संस्कारों में शामिल रहे.
पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ निभाया राजधर्म
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेमरा प्रवास केवल पारिवारिक संस्कारों तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जारी रखा. पैतृक गांव में रहते हुए वे सरकारी कार्यों, प्रशासनिक गतिविधियों और जरूरी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे. संस्कार भोज के दौरान भी उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दूर-दराज से पहुंचे लोगों से मुलाकात की.
14वें दिन नेमरा से रांची लौटे मुख्यमंत्री
मां के अंतिम संस्कार से लेकर आगे के पारंपरिक अनुष्ठानों तक परिवार के साथ समय बिताने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब अपने पैतृक गांव नेमरा से रांची लौट गए हैं. करीब दो सप्ताह तक गांव में रहकर उन्होंने अपनी मां को अंतिम विदाई देने के साथ पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप सभी जरूरी संस्कारों में हिस्सा लिया.
कल्पना सोरेन ने बताया जड़ों और परंपराओं का महत्व
इसी बीच उनकी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहने का संदेश साझा किया. उन्होंने लिखा, “हमें हमेशा अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहना चाहिए.”
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