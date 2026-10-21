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मां को अंतिम विदाई देकर 14वें दिन नेमरा से रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने बताई जड़ों और परंपराओं की अहमियत

पत्नी कल्पना के साथ सीएम हेमंत सोरेन ( IPRD )

रामगढ़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते करीब दो सप्ताह अपने पैतृक गांव नेमरा में बिताए. मां रूपी सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध और संस्कार भोज तक की रस्में निभाईं. इस दौरान वे परिवार और ग्रामीणों के बीच मौजूद रहे, वहीं गांव से ही सरकारी कार्यों और व्यवस्थाओं पर भी नजर बनाए रखी. अब मां को अंतिम विदाई देने और पारिवारिक संस्कारों को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री 14वें दिन नेमरा से रांची लौट गए हैं.

मां के निधन के बाद नेमरा में बिताए करीब 14 दिन