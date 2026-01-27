ETV Bharat / state

विदेश दौरे से लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, दावोस और लंदन की यात्रा को सीएम ने बताया झारखंड के लिए लाभदायक

रांची: स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और लंदन की यात्रा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड लौट आए हैं. विधायक कल्पना सोरेन के साथ मंगलवार शाम रांची एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री का इस दौरान भव्य स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री का स्वागत करने वालों में सांसद महुआ माजी, झामुमो केन्द्रीय महासचिव विनोद पांडे सहित कई प्रमुख नेता शामिल रहे.

मुख्यमंत्री ने ढोल नगाड़ों के साथ रांची एयरपोर्ट पहुंचे जेएमएम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस यात्रा को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया. रांची एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक सम्मेलन के माध्यम से झारखंड ने भी एक बड़े पटल पर अपनी बातें रखने का बेहतर प्रयास किया है. समय-समय पर आप सभी लोगों को खबरें भी मिलती रही हैं. सरकार की ओर से हम लोगों ने दावोस और लंदन में झारखंड की आवाज पहुंचाई है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन होने के बाद पहली बार एक बड़े वैश्विक मंच पर झारखंड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि विश्व आर्थिक मंच में सम्मिलित होकर एक बेहतर अनुभव के साथ आज हमारी पुनः झारखंड वापसी हुई है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुभव का राज्य को मिलेगा लाभ - सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से जो अनुभव राज्य सरकार को मिला है, उस अनुभव को झारखंड के समस्त जनमानस, यहां की जल, जंगल, जमीन और यहां की अपार संभावनाओं को एक नया आयाम देने की पहल हमारी सरकार करेगी.