जेपीएससी मामले पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, बीजेपी ने सीआईडी कार्रवाई को बताया दिखावा
सीएम हेमंत सोरेन जेपीएससी मामले को लेकर कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रतिक्रिया दी.
Published : July 22, 2026 at 9:30 AM IST
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा में हुई गड़बड़ी मामले में CID की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. कैबिनेट बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस समय पूरा देश एक बेहद गंभीर और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है. सीएम के मुताबिक हालात ऐसे बन गए हैं कि चुनौतियों का समाधान कुछ दिनों या घंटों में संभव नहीं है. वहीं बीजेपी ने जेपीएससी मामले में सीआईडी की कार्रवाई को दिखावा बताया.
हर घटना को संवेदनशीलता से देखने की जरूरत
दिल्ली में विपक्ष के आंदोलन और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को हर घटना को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को केवल राजनीतिक सवाल के रूप में नहीं, बल्कि समाधान की दृष्टि से देखने की जरूरत है. सीएम ने कहा आने वाले समय में अलग-अलग स्तरों पर संघर्ष और कई तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं.
जेपीएससी विवाद पर बोले सीएम
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दुर्भावना से ग्रसित नहीं है हमारी सरकार: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सोच और मंशा साफ है तथा उसका उद्देश्य शहर से लेकर गांव तक आम लोगों के हित में काम करना है. उन्होंने स्वीकार किया कि हर प्रयास तुरंत सफल नहीं होता. लेकिन सरकार लगातार लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल सत्ता पक्ष की नहीं, बल्कि विपक्ष और उन सभी नागरिकों की भी है, जिन्होंने सरकार का समर्थन किया हो या नहीं किया हो.
गंभीरता से काम कर रही है सरकार: सीएम हेमंत सोरेन
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्र, किसान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, स्कूल और कॉलेज सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान संभव है, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय लगता है. सरकार सभी मुद्दों को गंभीरता से दर्ज कर उनके समाधान की दिशा में काम कर रही है.
जेपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे पर बीजेपी ने उठाए सवाल
प्रदेश भाजपा के महामंत्री अमर बावरी ने जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी मामले में सीआईडी की कार्रवाई और चेयरमैन के पद से एल खियांग्ते के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा बार-बार कह रही है कि जेपीएससी के साथ-साथ जेएसएससी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में अनियमित हुई है. इसको लेकर छात्रों में आक्रोश है. इसको लेकर भाजयुमो छात्रों को न्याय दिलाने के लिए 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय के घेराव की घोषणा की है. अमर बाउरी ने कहा कि इसी दबाव का नतीजा है कि सरकार सीआईडी के जरिए कार्रवाई करती नजर आ रही है जो साफ-साफ दिखावा लग रहा है.
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