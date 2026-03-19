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बजट सत्र के समापन पर सीएम ने विकसित झारखंड बनाने का दोहराया संकल्प, सदन में विजन 2050 का रोडमैप की दिखी झलक

रिपोर्ट: भुवन किशोर झा

रांची: बजट सत्र के समापन से पहले सरकार की ओर से जवाब देने के बहाने सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरफ अपनी सरकार के कामकाज की उपलब्धि गिनाई दूसरी ओर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आए. सदन को संबोधित करते हुए इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकसित झारखंड बनाने के लिए बनाई गई रोडमैप की विस्तृत चर्चा की और भविष्य की कार्ययोजना गिनाने का काम किया.

मुख्यमंत्री ने गुरुजी मेमोरियल के निर्माण करने की घोषणा की

इस मौके पर सीएम ने अपने दिवंगत पिता शिबू सोरेन को याद करते हुए उनके स्मृति में दिशोम गुरु गुरुजी मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा भी की. मुख्यमंत्री ने सदन में राज्य के पांच स्थानों पर इको टूरिज्म स्थापित करने, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने के लिए साहिबगंज के फॉसिल पार्क को विकसित करने की घोषणा की. अपने संबोधन के बीच बीच में मुख्यमंत्री ने केन्द्र की बीजेपी सरकार और विपक्ष पर निशाना साधते दिखे.

'मनरेगा' पर बोले सीएम हेमंत सोरेन

इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कुर्सी खाली है, हमें पता था कि वो इस समय नहीं रहेंगे. यही हाल रहा तो इसी तरह कुर्सियां खाली रहेगी. लोजपा रामविलास के एकमात्र विधायक की उपस्थिति पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि आप किधर हैं? यह हमें पता ही नहीं चलता. केन्द्र की बीजेपी सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलाव पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मनरेगा में किए गये बदलाव से विपरीत असर पड़ेगा मनरेगा झारखंड के श्रमिकों की जीवन रेखा है, इससे राज्य में फिर पलायन बढ़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि प्रवासी श्रमिक हमारी ताकत है. प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए केंद्र खोले जाएंगे.

नेता प्रतिपक्ष पर सीएम का पलटवार

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के लिए झारखंड राज्य सुलभ सहायता योजना लाने की घोषणा की. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष रामनवमी पर कुछ सेंसिटिव जैसा बोल रहे थे अगर दलित समाज का व्यक्ति किसी अपर कास्ट के किसी ब्राह्मण समाज को हैप्पी होली कहे और बदले में लोग उसकी जान ले लें तो क्या यह सेंसिटिव नहीं है?. अब तो ये लोग होली, दशहरा, मोहर्रम और दिवाली सभी को इन लोगों ने सेंसिटिव कर दिया है.