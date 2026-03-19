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बजट सत्र के समापन पर सीएम ने विकसित झारखंड बनाने का दोहराया संकल्प, सदन में विजन 2050 का रोडमैप की दिखी झलक

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकसित झारखंड बनाने के संकल्प को दोहराया है.

Chief Minister Hemant Soren
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 19, 2026 at 8:09 AM IST

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रिपोर्ट: भुवन किशोर झा

रांची: बजट सत्र के समापन से पहले सरकार की ओर से जवाब देने के बहाने सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरफ अपनी सरकार के कामकाज की उपलब्धि गिनाई दूसरी ओर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आए. सदन को संबोधित करते हुए इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकसित झारखंड बनाने के लिए बनाई गई रोडमैप की विस्तृत चर्चा की और भविष्य की कार्ययोजना गिनाने का काम किया.

मुख्यमंत्री ने गुरुजी मेमोरियल के निर्माण करने की घोषणा की

इस मौके पर सीएम ने अपने दिवंगत पिता शिबू सोरेन को याद करते हुए उनके स्मृति में दिशोम गुरु गुरुजी मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा भी की. मुख्यमंत्री ने सदन में राज्य के पांच स्थानों पर इको टूरिज्म स्थापित करने, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने के लिए साहिबगंज के फॉसिल पार्क को विकसित करने की घोषणा की. अपने संबोधन के बीच बीच में मुख्यमंत्री ने केन्द्र की बीजेपी सरकार और विपक्ष पर निशाना साधते दिखे.

'मनरेगा' पर बोले सीएम हेमंत सोरेन

इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कुर्सी खाली है, हमें पता था कि वो इस समय नहीं रहेंगे. यही हाल रहा तो इसी तरह कुर्सियां खाली रहेगी. लोजपा रामविलास के एकमात्र विधायक की उपस्थिति पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि आप किधर हैं? यह हमें पता ही नहीं चलता. केन्द्र की बीजेपी सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलाव पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मनरेगा में किए गये बदलाव से विपरीत असर पड़ेगा मनरेगा झारखंड के श्रमिकों की जीवन रेखा है, इससे राज्य में फिर पलायन बढ़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि प्रवासी श्रमिक हमारी ताकत है. प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए केंद्र खोले जाएंगे.

नेता प्रतिपक्ष पर सीएम का पलटवार

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के लिए झारखंड राज्य सुलभ सहायता योजना लाने की घोषणा की. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष रामनवमी पर कुछ सेंसिटिव जैसा बोल रहे थे अगर दलित समाज का व्यक्ति किसी अपर कास्ट के किसी ब्राह्मण समाज को हैप्पी होली कहे और बदले में लोग उसकी जान ले लें तो क्या यह सेंसिटिव नहीं है?. अब तो ये लोग होली, दशहरा, मोहर्रम और दिवाली सभी को इन लोगों ने सेंसिटिव कर दिया है.

हम कैसे बनेंगे विश्वगुरु?: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा भारत देश में होती है मगर सबसे ज्यादा ब्रिलिएंट जापान में पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा हम लोग करते हैं और सबसे ज्यादा अमीर लोग अमेरिका में होते हैं. इसी तरह सबसे ज्यादा विश्वकर्मा पूजा हम लोग करते हैं लेकिन इसका टैलेंट चीन में दिखता है, कुछ लोग लगे हुए हैं, यह पूजा करो वह पूजा करो, सिर्फ लाठी डंडा चलाओ. ऐसे में कैसे और किस रास्ते से विश्व गुरु बनेंगे? पता नहीं. इतना ही नहीं ईडी और सीबीआई के बाद अब सीआरपीएफ को पुलिस का पावर देने की बात कर रहे हैं.

ईद, सरहुल और रामनवमी की सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी

विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने जहां सत्र को सफल बताया, वही राज्य के विकास को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है. बजट सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके मन की बात सदन में पूरी हो गई और सत्र सकारात्मक तरीके से संपन्न हुआ. साथ ही उन्होंने राज्यवासियों को आने वाले त्योहार ईद, सरहुल और रामनवमी की शुभकामना देते हुए कहा कि सभी लोग मिल-जुलकर हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं

23 जिलों में खोलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज

इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि झारखंड के 23 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की दिशा में सरकार काम कर रही है. साथ ही राज्य के समग्र विकास के लिए 2050 का रोडमैप तैयार किया जा रहा है. इस तरह से बजट सत्र के समापन के साथ ही सरकार ने विकास की नई रूपरेखा सामने रख दी है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बड़े विस्तार की तैयारी है वहीं त्योहार के मौके पर एकता और खुशहाली का संदेश भी दिया गया है.

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