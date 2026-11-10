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निशा भगत आत्महत्या मामलाः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सीबीआई जांच की अनुशंसा

निशा भगत (फाइल फोटो) और सीबीआई, रांची ( Etv Bharat )

रांचीः आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या के मामले में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से कराने की अनुशंसा कर दी है. मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात 10 बजकर 10 मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा की.

पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति में लगातार बयानबाजी हो रही थी. भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रही थी. ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआई जांच की अनुशंसा किए जाने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है.