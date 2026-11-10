निशा भगत आत्महत्या मामलाः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सीबीआई जांच की अनुशंसा
रांची में निशा भगत आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 11:48 PM IST
रांचीः आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या के मामले में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से कराने की अनुशंसा कर दी है. मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात 10 बजकर 10 मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा की.
पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति में लगातार बयानबाजी हो रही थी. भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रही थी. ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआई जांच की अनुशंसा किए जाने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है.
निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी। निर्देश दे दिए गए हैं।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 10, 2026
भाजपा के मशाल जुलूस के कुछ घंटे बाद सरकार का फैसला
निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा लगातार सरकार को घेर रही थी. मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से रांची में मशाल जुलूस निकाला गया. इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में जवाब देने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की.
भाजपा की प्रमुख मांगों में इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराना शामिल था. खास बात यह रही कि सरकार का यह निर्णय उस दिन आया, जब कुछ घंटे पहले ही रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए भरोसा दिलाया था की SIT पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर रही है. इसी वजह से पिठोरिया का थाना प्रभारी को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है.
भाजपा के दबाव की वजह से मजबूर हुई सरकार
इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फैसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने इस फैसले को भाजपा के दबाव का नतीजा बताया है. आदित्य साहू का कहना है कि निशा भगत की आत्महत्या की खबर मिलते ही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया था. एसटी मोर्चा ने पुतला दहन, मशाल जुलूस से लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी। एसटी मोर्चा सहित पूरी भाजपा ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया.
आगामी दिनों में झारखंड बंद और कैंडल मार्च सहित कई आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी. भाजपा के इस लगातार आंदोलन का ही असर है कि राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने कहा कि भाजपा को भरोसा है कि सीबीआई जांच से निशा भगत के परिजनों को न्याय मिलेगा. इस मामले में जो भी दोषी होंगे, वे किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे.
फेसबुक लाइव के बाद हुई थी निशा भगत की मौत
बता दें कि 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया स्थित अपने आवास पर निशा भगत ने फेसबुक लाइव किया था. करीब 10 से 11 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने आदिवासी अधिकारों, जमीन पर कथित कब्जे, जमीन माफिया और प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने जैसे मुद्दे उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जमीन से जुड़े मामलों में आवाज उठाने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर कथित तौर पर उनकी छवि खराब किए जाने और उन्हें दलाल कहे जाने से भी वह आहत नजर आई थीं. इसके बाद उनकी मौत की खबर सामने आई थी. मौत के बाद उनके पिता ने थाने में लिखित शिकायत देकर प्रताड़ना, सामाजिक रूप से बदनाम करने और झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश के आरोप लगाए थे. शिकायत में ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद किया गया था. साथ ही पिठोरिया थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे.
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया है संज्ञान
इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड प्रशासन से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. वहीं, भाजपा ने इसे आदिवासी सुरक्षा और राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा था. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी.
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