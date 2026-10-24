ETV Bharat / state

झारखंड में नवंबर में जुटेंगे देश-विदेश के सरना धर्मावलंबी, मरांग बुरु और ललपनिया में होंगे दो बड़े महासम्मेलन

सीएम हेमंत सोरेन समेत अन्य (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में नवंबर महीने में संथाल समाज और सरना धर्मावलंबियों के दो बड़े महासम्मेलनों का आयोजन होने जा रहा है. गिरिडीह के मरांग बुरु और बोकारो के ललपनिया में आयोजित होने वाले इन सम्मेलनों में देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशों से भी सरना धर्मावलंबियों के जुटने की उम्मीद है. आयोजकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोनों महासम्मेलनों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया है.

4-5 नवंबर को मरांग बुरु में महासम्मेलन