झारखंड में नवंबर में जुटेंगे देश-विदेश के सरना धर्मावलंबी, मरांग बुरु और ललपनिया में होंगे दो बड़े महासम्मेलन
संथाल समाज और सरना धर्मावलंबियों के प्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात कर उन्हें महासम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण दिया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 11:01 PM IST
रांचीः झारखंड में नवंबर महीने में संथाल समाज और सरना धर्मावलंबियों के दो बड़े महासम्मेलनों का आयोजन होने जा रहा है. गिरिडीह के मरांग बुरु और बोकारो के ललपनिया में आयोजित होने वाले इन सम्मेलनों में देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशों से भी सरना धर्मावलंबियों के जुटने की उम्मीद है. आयोजकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोनों महासम्मेलनों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया है.
4-5 नवंबर को मरांग बुरु में महासम्मेलन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में संथाल समाज के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 4 और 5 नवंबर को गिरिडीह जिले के पीरटांड़ स्थित मधुबन के मरांग बुरु में आयोजित होने वाले 'मरांग बुरु धर्मगाढ़ महा सम्मेलन-2026' में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सम्मेलन की तैयारियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा की जानकारी भी दी. इस महासम्मेलन में आदिवासी समाज की धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक रीति-रिवाजों पर चर्चा की जाएगी.
22 से 24 नवंबर तक ललपनिया में जुटान
वहीं, दूसरा बड़ा आयोजन 22 से 24 नवंबर 2026 तक बोकारो जिले के ललपनिया स्थित टीटीपीएस परिसर में होगा. सोहराय कुनामी यानी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर '26वां इंटरनेशनल संथाल सोशियो-सरना रिलिजन कॉन्फ्रेंस-2026' आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में भी देश-विदेश से सरना धर्मावलंबियों के शामिल होने की संभावना है. आयोजन के दौरान आदिवासी संस्कृति, सामाजिक एकजुटता, धार्मिक आस्था और परंपराओं के संरक्षण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.
आदिवासी संस्कृति के संरक्षण पर जोर- सीएम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए दोनों महासम्मेलनों के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं और जन-आस्था के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी तरह समर्पित है. मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि आदिवासी समाज की पहचान और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे.
इसे भी पढे़ं- झारखंड में पहली बार नेशनल फॉरेस्ट्री कांग्रेस, वन संरक्षण से लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने की बनेगी रणनीति
इसे भी पढे़ं- कोयले की गुणवत्ता सुधारने पर बीसीसीएल का जोर, सीएमडी द्वारा वॉशरी की कार्यप्रणाली की गयी समीक्षा
इसे भी पढे़ं- देवघर में CCDSI का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन, CCDSICON 2026 में फिजिकल एग्जामिनेशन के महत्व पर डॉक्टरों ने दिया जोर