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वर्तमान परिस्थिति बेहद ही चिंताजनकः जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन पर बोले सीएम हेमंत सोरेन

रांचीः भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन जारी है. विभिन्न मुद्दों को लेकर कई संगठनों द्वारा छात्रों के मुद्दों के साथ-साथ अन्य कई मसलों को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है. वहीं इस आंदोलन को लेकर दिल्ली प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है.

इस आंदोलन को लेकर देशभर के आला नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

सीएम ने कहा कि हम सभी जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदार स्थान पर बैठा हो तो एक संवेदनशील सोच के साथ हर घटनाक्रम को उसे ध्यान देना चाहिए चाहे वो चीज उसके साथ जुड़ी हो या ना जुड़ी हो. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति काफी गंभीर और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है और इस परिस्थिति को कई मायनों में देखने का प्रयास हो रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ताकतें ऐसी हो गई हैं कि एक समय में उन्हें नहीं लड़ी जा सकती है अलग-अलग समय पर आने वाले समय में लड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि अलग-अलग तरीके के अलग-अलग घटनाएं भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी. मुझे लगता है कि सभी आम जनमानस वर्तमान वक्त में संवेदनशीलता के साथ और सूझबूझ का ध्यान रखते हुए द्वार ढूंढने का रास्ता निकाले.