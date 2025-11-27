ETV Bharat / state

रामगढ़ के नेमरा लुकैयाटांड़ पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, शहीद सोबरन सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि

शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने झारखंड के वीर सपूतों को याद किया.

CM Paid Tribute To Sobaran Soren
शहीद सोबरन सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025

रामगढ़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दादा शहीद सोबरन सोरेन के 68वें शहादत दिवस पर अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड स्थित नेमरा के लुकैयाटांड़ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शहीद स्थल पहुंचकर सोबरन सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी. कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ-साथ बड़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और परिसंपत्तियों का वितरण किया.

मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड प्रदेश खून से सींचा हुआ प्रदेश है. इस प्रदेश के हर कोने में हमारे वीर शहीदों की स्मृतियां, प्रतिमाएं और समाधि स्थल हैं. इन वीर सपूतों की पुण्यतिथि और शहादत दिवस के मौके पर हम इन्हें याद कर नमन करते हैं. आज शहीद सोबरन सोरेन का शहादत दिवस है. आज हमारे बीच झारखंड के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नहीं होना एक युग का अंत है. पूर्वजों के आदर्श पर चलते हुए हमारे वीर सपूतों के अलग झारखंड राज्य की परिकल्पना को पूरा कर हम सभी को एक ताकत देते हुए, अपने अधिकार को पहचानने की शक्ति देते हुए विधि के अनुरूप अपने-अपने जगह पर चले गए. अब जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है. आगे हम सभी को एकजुट होकर अपने हक-अधिकार की लड़ाई लड़नी है. सभी को एक साथ आगे बढ़ते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करना है. झारखंड 25 वर्ष का युवा राज्य हो चुका है. हमारी सरकार प्रत्येक क्षेत्र में तेज गति से कार्य कर रही है. यहां के नौजवानों के कंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है.

शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल सीएम हेमंत सोरेन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड के वीर सपूतों को किया याद

आज के दिन प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग यहां एकत्रित होकर शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर उन्हें याद कर नमन करते हैं. झारखंड के अलग-अलग जगहों पर हमारे कई वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने यहां के आदिवासी-मूलवासी सहित सभी वर्ग-समुदाय को लोगों के हक-अधिकार की लड़ाई लड़ी और यहां की जल, जंगल, जमीन और राज्यवासियों की अस्मिता की रक्षा का नेतृत्व किया. हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर यहां के आदिवासी एवं मूलवासियों का हक-अधिकार का हनन और शोषण करने वालों के विरुद्ध मजबूती से आवाज उठाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कई वीर सपूतों की सामंती विचारधारा के लोगों द्वारा हत्या कराई गई. कई वीर सपूतों को जेल की सलाखों में भेजने का कार्य किया गया.

CM Paid Tribute To Sobaran Soren
जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

झारखंड को अग्रणी राज्य बनाएंगेः हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. गांव, गरीब, किसान खुशहाल रहे इस निमित्त योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतारा जा रहा है. लोग अपने श्रम शक्ति से, खेती-किसानी के माध्यम से जीवन यापन कर सकें इस दिशा में भी सकारात्मक कार्य हो रहे हैं. राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की जिम्मेवारी का पूरा ख्याल राज्य सरकार रख रही है. हमारी सरकार ने यहां की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है. राज्य सरकार निरंतर युवा पीढ़ी को मजबूत करने में जुटी है. आज हमारी महिलाएं सरकार की योजनाओं से जुड़कर स्वावलंबी बन रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अलग-अलग तरीके से कार्य योजना तैयार कर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करना हमारी प्राथमिकता है.

CM Paid Tribute To Sobaran Soren
परिसंपत्ति का वितरण करते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

गांव से चलती है हमारी सरकारः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 28 नवंबर 2025 को वर्तमान राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है. इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहां के 10 हजार से अधिक युवक-युवतियों को सरकारी नियुक्तियां मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं, बल्कि स्वरोजगार के विभिन्न साधनों का भी सृजन किया जा रहा है. हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि गांव से चलती है. "सेवा का अधिकार" कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार योजनाओं को आपके घर-आंगन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है. आपकी समस्याओं का निदान भी आपके गांव-घर पर ही किया जा रहा है. सरकारी व्यवस्था में जो भी हक-अधिकार आपको मिलना चाहिए हमारी सरकार आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है. आपको अधिकारी को खोजने की आवश्यकता नहीं है. अब सरकारी कार्यालयों में बिचौलियों की कोई जगह नहीं है. दलालों को ढूंढ कर भगाया जा रहा है. सरकारी व्यवस्थाओं पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है.

CM Paid Tribute To Sobaran Soren
कार्यक्रम में उपस्थित लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

मौके पर रामगढ़ विधायक ममता देवी, रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद मुमताज, रामगढ़ एसपी अजय कुमार के साथ-साथ झामुमो के नेता कार्यकर्ता, सभी प्रखंड के बीडीओ-सीओ, थाना के प्रभारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.

