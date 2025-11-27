ETV Bharat / state

रामगढ़ के नेमरा लुकैयाटांड़ पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, शहीद सोबरन सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि

रामगढ़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दादा शहीद सोबरन सोरेन के 68वें शहादत दिवस पर अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड स्थित नेमरा के लुकैयाटांड़ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शहीद स्थल पहुंचकर सोबरन सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी. कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ-साथ बड़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और परिसंपत्तियों का वितरण किया.

मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड प्रदेश खून से सींचा हुआ प्रदेश है. इस प्रदेश के हर कोने में हमारे वीर शहीदों की स्मृतियां, प्रतिमाएं और समाधि स्थल हैं. इन वीर सपूतों की पुण्यतिथि और शहादत दिवस के मौके पर हम इन्हें याद कर नमन करते हैं. आज शहीद सोबरन सोरेन का शहादत दिवस है. आज हमारे बीच झारखंड के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नहीं होना एक युग का अंत है. पूर्वजों के आदर्श पर चलते हुए हमारे वीर सपूतों के अलग झारखंड राज्य की परिकल्पना को पूरा कर हम सभी को एक ताकत देते हुए, अपने अधिकार को पहचानने की शक्ति देते हुए विधि के अनुरूप अपने-अपने जगह पर चले गए. अब जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है. आगे हम सभी को एकजुट होकर अपने हक-अधिकार की लड़ाई लड़नी है. सभी को एक साथ आगे बढ़ते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करना है. झारखंड 25 वर्ष का युवा राज्य हो चुका है. हमारी सरकार प्रत्येक क्षेत्र में तेज गति से कार्य कर रही है. यहां के नौजवानों के कंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है.

शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल सीएम हेमंत सोरेन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड के वीर सपूतों को किया याद

आज के दिन प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग यहां एकत्रित होकर शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर उन्हें याद कर नमन करते हैं. झारखंड के अलग-अलग जगहों पर हमारे कई वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने यहां के आदिवासी-मूलवासी सहित सभी वर्ग-समुदाय को लोगों के हक-अधिकार की लड़ाई लड़ी और यहां की जल, जंगल, जमीन और राज्यवासियों की अस्मिता की रक्षा का नेतृत्व किया. हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर यहां के आदिवासी एवं मूलवासियों का हक-अधिकार का हनन और शोषण करने वालों के विरुद्ध मजबूती से आवाज उठाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कई वीर सपूतों की सामंती विचारधारा के लोगों द्वारा हत्या कराई गई. कई वीर सपूतों को जेल की सलाखों में भेजने का कार्य किया गया.

जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

झारखंड को अग्रणी राज्य बनाएंगेः हेमंत सोरेन