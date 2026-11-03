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पारंपरिक रस्म अदायगी के लिए ननिहाल पहुंचे CM हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना संग धातकीडीह में निभाई परंपरा

ननिहाल पहुंचे CM हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

मुख्यमंत्री को 'गार्ड ऑफ ऑनर'