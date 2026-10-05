मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की दिवंगत पुत्री के द्वादशा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम, स्वर्गीय तृषा सिंह को दी श्रद्धांजलि
रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की दिवंगत बेटी के द्वादशा कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 10:47 PM IST
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन स्मार्ट सिटी स्थित मंत्री आवास पर पहुंचे. जहां दोनों ने राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की दिवंगत पुत्री तृषा सिंह के द्वादशा कार्यक्रम एवं ब्रह्मभोज में शामिल हुए.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय तृषा सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. साथ ही गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने भी स्वर्गीय तृषा सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिजनों को इस दुख को सहने की ईश्वर से प्रार्थना की.
मरांग बुरु दिवंगत युविका बिटिया की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल दीपिका जी, रत्नेश जी एवं समस्त परिवार को इस दुःख की घड़ी में संबल और शक्ति प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि... https://t.co/wQJL6IdBfR— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 5, 2026
भीषण सड़क हादसे में तृषा का हो गया था निधन
दरअसल, जमशेदपुर में मरीन ड्राइव एनएच पर 24 सितंबर की अहले सुबह ट्रक और कार के बीच हुई भीषण दुर्घटना में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की छोटी बेटी तृषा और उनके 3 दोस्तों की जान चली गई थी. जिसके बाद सोमवार को मंत्री आवास परिसर में दीपिका पांडेय सिंह के आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा उनके कैबिनेट सहयोगी, कांग्रेस, राजद, झामुमो के कई नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए और दिवंगत की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
डीएसपी ने दी थी मामले की जानकारी
बता दें कि डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया था कि देर रात 2 से ढाई बजे के बीच एक कार सड़क पर खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी थी. जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और सभी को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया था., जहां डॉक्टरों ने कार में सवार चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया था.
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