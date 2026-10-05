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मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की दिवंगत पुत्री के द्वादशा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम, स्वर्गीय तृषा सिंह को दी श्रद्धांजलि

सीएम हेमंत सोरेन ने तृषा सिंह भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी ( Etv Bharat )

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन स्मार्ट सिटी स्थित मंत्री आवास पर पहुंचे. जहां दोनों ने राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की दिवंगत पुत्री तृषा सिंह के द्वादशा कार्यक्रम एवं ब्रह्मभोज में शामिल हुए.