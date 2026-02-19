ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद पहुंचे, सिंदरी विधायक के भाई के श्राद्धकर्म में हुए शामिल

धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबादः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को धनबाद के सिंदरी स्थित बड़ादाहा फार्म हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के दिवंगत भाई डॉ. बुद्धदेव महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं.

सीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

इसके पूर्व बलियापुर हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई. डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया. जिला प्रशासन की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डॉ. बुद्धदेव को सीएम ने दी श्रद्धांजलि

जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला सीधे बड़ादाहा फार्म हाउस पहुंचा. जहां मुख्यमंत्री ने दिवंगत डॉ. बुद्धदेव महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. साथ ही शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की.

सिंदरी के वर्तमान विधायक चंद्रदेव महतो, पूर्व विधायक फुलचंद मंडल, धनबाद नगर निगम चुनाव के मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा नेता धरनीधर मंडल तथा शैलेन मंडल सहित कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों के द्वारा भी श्रद्धांजलि दी गई.