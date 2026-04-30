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झारखंड में विज्ञान और नवाचार को मिलेगा नया बूस्ट, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए कई निर्देश

रांची: राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद की सामान्य सभा की अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में राज्य में विज्ञान, तकनीक, शोध और नवाचार को मजबूत करने को लेकर कई अहम फैसले और दिशा-निर्देश दिए गए.

झारखंड में प्रतिभा और संसाधनों की कोई कमी नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में प्रतिभा और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही मंच और दिशा देने की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उच्च एवं तकनीकी संस्थानों में रिसर्च, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ठोस और परिणामोन्मुख योजना तैयार की जाए.

कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा

सीएम ने मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बस को राज्य के सभी 24 जिलों में संचालित करने पर जोर दिया, ताकि विद्यार्थियों और आम लोगों तक विज्ञान की पहुंच बढ़ सके. इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने और साइंस सेंटर एवं तारामंडलों को अधिक आकर्षक व उपयोगी बनाने के निर्देश भी दिए गए.