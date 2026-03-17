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झारखंड में इको टूरिज्म को मिलेगी रफ्तार, सीएम हेमंत सोरेन ने तय की विकास की नई रूपरेखा

इको टूरिज्म को लेकर बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ( Etv bharat )

रांची: झारखंड में इको टूरिज्म के विकास को लेकर सरकार अब तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी यानी JETA की चौथी बैठक विधानसभा स्थित सीएम के कक्ष में हुई. बैठक के दौरान राज्य के प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन के नक्शे पर लाने की दिशा में अहम फैसले लिए गए.

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में इको टूरिज्म की बेहतर संभावनाएं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर स्थलों की पहचान की जाए. इसके साथ ही वन, पर्यटन और जल संसाधन विभाग को आपसी समन्वय के साथ ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया.

समय सीमा के भीतर योजनाओं को धरातल पर उतारें: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है और यहां इको टूरिज्म के जरिए न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि चयनित स्थलों पर बेहतर आधारभूत संरचना विकसित की जाए और तय समयसीमा के भीतर योजनाओं को जमीन पर उतारा जाए.

इन जगहों पर इको टूरिज्म के विस्तार को लेकर चर्चा