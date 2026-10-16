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मातृ-वियोग के बीच मुख्यमंत्री कर रहे हैं पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन, नेमरा में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने सादगी से जीता दिल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( सौ. आईपीआरडी )

रामगढ़: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अपनी दिवंगत माता रूपी सोरेन के निधन के बाद अपने पैतृक गांव नेमरा में पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन कर रहे हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व का भावुक, संवेदनशील और पारिवारिक पक्ष(तस्वीरे) सामने आ रहा है.

मां के निधन के बाद नेमरा में शोक और पारिवारिक संस्कारों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारंपरिक रस्मों को निभा रहे हैं. दातुन, पानी और भोजन परोसने जैसी परंपराओं का निर्वहन केवल एक धार्मिक या पारिवारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपनी जड़ों, संस्कारों और मातृ-स्मृतियों से जुड़े रहने का भाव भी है. इस दौरान हेमंत सोरेन भावुक भी हो जा रहे हैं.