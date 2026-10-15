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मां के श्राद्धकर्म की परंपराओं का निर्वहन कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चूल्हा की पूजा कर भोजन बनाने की शुरुआत

माता रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म से जुड़े पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन कर रहे सीएम (रामगढ़) ( सौ. आईपीआरडी )

रामगढ़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी दिवंगत माता स्वर्गीय रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म से जुड़े पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन कर रहे हैं. इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधि-विधान के अनुसार चूल्हे की पूजा-अर्चना की और अग्नि प्रज्ज्वलित कर भोजन बनाने की शुरुआत की. यह अनुष्ठान उनकी माता के श्राद्धकर्म की तैयारियों और पारिवारिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी केअनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी माता के निधन के बाद पैतृक गांव नेमरा में रहकर श्राद्धकर्म से संबंधित धार्मिक एवं पारंपरिक रस्मों को निभा रहे हैं. चूल्हे की पूजा-अर्चना और अग्नि प्रज्वलित करने की रस्म इसी परंपरा के तहत संपन्न की गई. श्राद्धकर्म में पारंपरिक रीति-रिवाजों का विशेष महत्व माना जाता है. इसी के अनुरूप परिवार की ओर से निर्धारित धार्मिक विधियों का पालन किया जा रहा है.