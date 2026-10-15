ETV Bharat / state

मां के श्राद्धकर्म की परंपराओं का निर्वहन कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चूल्हा की पूजा कर भोजन बनाने की शुरुआत

रामगढ़ के नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी माता के श्राद्धकर्म की परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं.

CM Hemant Soren performing rituals for his mother shraddha in Nemra of Ramgarh
माता रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म से जुड़े पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन कर रहे सीएम (रामगढ़) (सौ. आईपीआरडी)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी दिवंगत माता स्वर्गीय रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म से जुड़े पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन कर रहे हैं. इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधि-विधान के अनुसार चूल्हे की पूजा-अर्चना की और अग्नि प्रज्ज्वलित कर भोजन बनाने की शुरुआत की. यह अनुष्ठान उनकी माता के श्राद्धकर्म की तैयारियों और पारिवारिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी केअनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी माता के निधन के बाद पैतृक गांव नेमरा में रहकर श्राद्धकर्म से संबंधित धार्मिक एवं पारंपरिक रस्मों को निभा रहे हैं. चूल्हे की पूजा-अर्चना और अग्नि प्रज्वलित करने की रस्म इसी परंपरा के तहत संपन्न की गई. श्राद्धकर्म में पारंपरिक रीति-रिवाजों का विशेष महत्व माना जाता है. इसी के अनुरूप परिवार की ओर से निर्धारित धार्मिक विधियों का पालन किया जा रहा है.

CM Hemant Soren performing rituals for his mother shraddha in Nemra of Ramgarh
श्राद्धकर्म की परंपराओं का निर्वहन कर रहे मुख्यमंत्री (सौ. आईपीआरडी)

सीएम की माता रुपी सोरेन के निधन के बाद परिवार में शोक का माहौल है. इस बीच मुख्यमंत्री अपनी माता की स्मृति में आयोजित श्राद्धकर्म की परंपराओं को निभा रहे हैं. पैतृक गांव नेमरा में इन दिनों श्राद्धकर्म से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं. चूल्हे की पूजा कर अग्नि प्रज्ज्वलित करने के साथ भोजन बनाने की शुरुआत करना श्राद्धकर्म की पारंपरिक प्रक्रिया का हिस्सा है. मुख्यमंत्री द्वारा इन रस्मों का निर्वहन झारखंड की पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप किया जा रहा है.

CM Hemant Soren performing rituals for his mother shraddha in Nemra of Ramgarh
व्यवस्था का जायजा लेते सीएम (सौ. आईपीआरडी)

TAGGED:

स्वर्गीय रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म
CM HEMANT SOREN PERFORMING RITUALS
NEMRA OF RAMGARH
CM MOTHER SHRADDHA
RUPI SOREN SHRADDHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.