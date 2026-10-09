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नेमरा में पारंपरिक संस्कार निभा रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मां के निधन के बाद निभाई भोजन परोसने की रस्म

पारंपरिक रस्म निभाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रामगढ़: रूपी सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अपने पैतृक गांव नेमरा में पारिवारिक संस्कारों का निर्वहन कर रहे हैं.