नेमरा में पारंपरिक संस्कार निभा रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मां के निधन के बाद निभाई भोजन परोसने की रस्म
रामगढ़ के नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी दिवंगत मां रूपी सोरेन की स्मृति में भोजन परोसने की रस्म पूरी की.
Published : October 9, 2026 at 12:52 PM IST
रामगढ़: रूपी सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अपने पैतृक गांव नेमरा में पारिवारिक संस्कारों का निर्वहन कर रहे हैं.
उनकी मां रूपी सोरेन का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया था. मुख्यमंत्री ने स्वयं मुखाग्नि देकर अपनी मां को अंतिम विदाई दी.
इसके बाद शुक्रवार की सुबह उन्होंने स्थानीय परंपरा के अनुसार दिवंगत मां की स्मृति में भोजन परोसने की रस्म पूरी की.
रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां के निधन के बाद परिवार की परंपराओं के अनुरूप धार्मिक और पारंपरिक रस्में निभा रहे हैं. शुक्रवार सुबह पैतृक आवास पर उन्होंने दिवंगत रूपी सोरेन की स्मृति में भोजन परोसने का पारंपरिक संस्कार किया.
परिवार में शोक के इस माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने स्थानीय रीति-रिवाजों का पालन करते हुए इस रस्म को पूरा किया.
आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक परंपराओं में ऐसे संस्कारों का विशेष महत्व है.
गौरतलब है कि गुरुवार को नेमरा में रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार किया गया था.
इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मां को मुखाग्नि दी थी. मां के निधन के बाद पैतृक गांव में रहकर मुख्यमंत्री अब परिवार से जुड़ी परंपराओं और संस्कारों को निभा रहे हैं. रूपी सोरेन लंबे समय से बीमार थी. उनका इलाज चल रहा था. इसी बीच बुधवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. जिसके बाद उनका निधन हो गया.
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