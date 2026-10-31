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रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली, दिल्ली में हुई बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांची: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और SIR को रद्द करने की मांग को लेकर 01 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक में शामिल दलों की रैली होनेवाली है.

इस रैली में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं झामुमो से राज्यसभा सांसद डॉ महुआ माजी पहले से ही दिल्ली में हैं.

इस रैली में झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, पार्टी विधायक और आमजनों के शामिल होने का दावा जेपीसीसी ने किया है. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आज शाम रामलीला मैदान जाकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया. रविवार को होनेवाली रैली को ऐतिहासिक और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में महाजुटान को महत्वपूर्ण दिन करार दिया.

दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के नेता (ETV Bharat)

झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने आज शनिवार को दिल्ली में ही लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. रामलीला मैदान की रैली से पहले दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री एवं झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी सहित INDIA गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

इसकी जानकारी देते हुए मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि आज की बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल पर चर्चा हुई. लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता एवं जवाबदेही को लेकर विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद की. 01 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान मे राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली विशाल रैली में देशभर से लाखों लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे. उन्होंने दिल्ली से ही प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि निश्चित तौर पर देश बदलाव चाहता है, लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा.

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए एक निर्णायक जनआंदोलन है. आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है. निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जनता के वोट के अधिकार को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं.

रामलीला मैदान का जायजा लेते झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (ETV Bharat)

केशव महतो कमलेश ने कहा कि जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और लोकतंत्र तथा मताधिकार पर उठ रहे गंभीर सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा. कांग्रेस किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी और संविधान की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी.