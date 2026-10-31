रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली, दिल्ली में हुई बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली से पहले सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल हुए. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 10:52 PM IST
रांची: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और SIR को रद्द करने की मांग को लेकर 01 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक में शामिल दलों की रैली होनेवाली है.
इस रैली में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं झामुमो से राज्यसभा सांसद डॉ महुआ माजी पहले से ही दिल्ली में हैं.
इस रैली में झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, पार्टी विधायक और आमजनों के शामिल होने का दावा जेपीसीसी ने किया है. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आज शाम रामलीला मैदान जाकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया. रविवार को होनेवाली रैली को ऐतिहासिक और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में महाजुटान को महत्वपूर्ण दिन करार दिया.
झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने आज शनिवार को दिल्ली में ही लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. रामलीला मैदान की रैली से पहले दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री एवं झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी सहित INDIA गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए.
इसकी जानकारी देते हुए मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि आज की बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल पर चर्चा हुई. लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता एवं जवाबदेही को लेकर विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद की. 01 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान मे राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली विशाल रैली में देशभर से लाखों लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे. उन्होंने दिल्ली से ही प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि निश्चित तौर पर देश बदलाव चाहता है, लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए एक निर्णायक जनआंदोलन है. आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है. निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जनता के वोट के अधिकार को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं.
केशव महतो कमलेश ने कहा कि जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और लोकतंत्र तथा मताधिकार पर उठ रहे गंभीर सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा. कांग्रेस किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी और संविधान की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी.
उन्होंने कहा कि झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह है, प्रदेश के सभी जिलों से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं. यह जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता लोकतंत्र और संविधान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा की यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और भविष्य की लड़ाई है. रामलीला मैदान से उठने वाली आवाज पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प को और मजबूत करेगी.
इसे भी पढे़ं- वोट बचाओ देश बचाओ रैली को लेकर सियासत गर्म, कांग्रेस ने कहा- ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम, बीजेपी ने बताया फ्लॉप शो
इसे भी पढे़ं- राहुल गांधी के आह्वान पर रांची से दिल्ली रवाना हुए टाना भगत, वोट बचाओ देश बचाओ रैली में होंगे शामिल, साथ जा रहे जलावन-बर्तन-राशन
इसे भी पढे़ं- गिरिडीह पहुंचे बाबूलाल का बड़ा आरोप, कहा- लोकतंत्र को राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं से खतरा