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रामगढ़ के लुकैयाटांड़ में मनाया गया सोबरन सोरेन का 69वां शहादत दिवस, सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, बोले- झारखंड अपना अधिकार लड़कर लेगा

लाभुक को योजना का लाभ प्रदान करते सीएम हेमंत सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन शुक्रवार को रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित लुकैयाटांड़ पहुंचे. यहां शहीद सोबरन सोरेन के 69वें शहादत दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दादा शहीद सोबरन सोरेन के स्मारक स्थल पर पूजा-अर्चना की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान मुख्यमंत्री अपने दादा के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि जिस तरह संघर्ष करके झारखंड अलग राज्य हासिल किया गया, उसी तरह राज्य अपना अधिकार भी लड़कर हासिल करेगा. अब झारखंड में शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिलान्तर्गत लगभग 111 करोड़ रुपये की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया. साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया.

रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैयाटांड़ में आयोजित शहीद सोबरन सोरेन के 69वें शहादत दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच रामगढ़ जिलान्तर्गत लगभग 111 करोड़ रुपये की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया. साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत जोहार के अभिवादन के साथ किया. साथ ही उन्होंने सांथली भाषा में भी लोगों का अभिवादन किया. उन्होंने कहा कि आज हम सभी उस ऐतिहासिक धरती पर एकत्रित हुए हैं, जहां कभी घने जंगलों के बीच एक शिक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई थी. उस समय शायद बहुत कम लोग समझ पाए थे कि यह घटना आने वाले दिनों में एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की चिंगारी बनेगी. शहीद सोबरन सोरेन की शहादत ने आदिवासी-मूलवासी समाज में संघर्ष और अधिकारों की चेतना को नई दिशा दी.

शहीद सोबरन सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते सीएम हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

दादा की शहादत को याद कर भावुक हुए सीएम हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दादा शहीद सोबरन सोरेन के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि वे शिक्षक थे और जमींदारी और महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते थे. गरीबों, दलितों, पिछड़ों और शोषितों के हक के लिए उन्होंने संघर्ष किया. उनके विरोध से नाराज महाजनों और जमींदारों ने इसी लुकैयाटांड़ की धरती पर उनकी हत्या कर दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सोबरन सोरेन के खून के कतरे से ही स्मृतिशेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष का उदय हुआ. उसके बाद गुरुजी ने महाजनी प्रथा और शोषण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई. उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समृति चिन्ह भेंट करते डीसी व एसपी. (फोटो-ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सोबरन सोरेन की शहादत को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बनाने का काम स्मृतिशेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने किया. उनके संघर्ष ने आदिवासी-मूलवासी समाज में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का साहस पैदा किया. एक समय ऐसा था, जब आदिवासी और मूलवासी समाज के लोग सामंती सोच रखने वालों के सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन आज वही समाज सिर उठाकर जी रहा है और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहा है.

समारोह में लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

"छोटी-छोटी चिंगारियों से बना अलग झारखंड"

झारखंड आंदोलन के इतिहास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गिरिडीह, टुंडी, धनबाद, कोल्हान, छोटानागपुर और संथाल परगना सहित राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष की चिंगारियां उठ रही थीं. धीरे-धीरे इन संघर्षों ने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया. उस दौर में लोग मजाक उड़ाते थे कि गरीब, आदिवासी और मूलवासी अपना अलग राज्य कैसे बना पाएंगे, लेकिन इसी समाज ने संघर्ष के दम पर अलग झारखंड राज्य बनाकर दिखाया.

उन्होंने कहा कि आज राज्य को आगे बढ़ाने और सजाने-संवारने की जिम्मेदारी भी इसी संघर्षशील समाज की नई पीढ़ी उठा रही है. राज्य की आंतरिक परिस्थितियों और यहां के लोगों की समस्याओं को यहां के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता. सरकार गांव-देहात से लेकर सुदूर क्षेत्रों और शहरी इलाकों तक के लोगों को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.

दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

"50 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये"

राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 50 लाख से अधिक महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जा रहे हैं. 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह राशि दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि गरीबी की लकीर को महिलाएं खुद मिटा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.