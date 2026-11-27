रामगढ़ के लुकैयाटांड़ में मनाया गया सोबरन सोरेन का 69वां शहादत दिवस, सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, बोले- झारखंड अपना अधिकार लड़कर लेगा
शहीद सोबरन सोरेन के 69वें शहादत दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कड़ा राजनीतिक संदेश दिया.
Published : November 27, 2026 at 5:31 PM IST
रामगढ़: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन शुक्रवार को रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित लुकैयाटांड़ पहुंचे. यहां शहीद सोबरन सोरेन के 69वें शहादत दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दादा शहीद सोबरन सोरेन के स्मारक स्थल पर पूजा-अर्चना की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान मुख्यमंत्री अपने दादा के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि जिस तरह संघर्ष करके झारखंड अलग राज्य हासिल किया गया, उसी तरह राज्य अपना अधिकार भी लड़कर हासिल करेगा. अब झारखंड में शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिलान्तर्गत लगभग 111 करोड़ रुपये की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया. साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया.
मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण
रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैयाटांड़ में आयोजित शहीद सोबरन सोरेन के 69वें शहादत दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच रामगढ़ जिलान्तर्गत लगभग 111 करोड़ रुपये की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया. साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत जोहार के अभिवादन के साथ किया. साथ ही उन्होंने सांथली भाषा में भी लोगों का अभिवादन किया. उन्होंने कहा कि आज हम सभी उस ऐतिहासिक धरती पर एकत्रित हुए हैं, जहां कभी घने जंगलों के बीच एक शिक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई थी. उस समय शायद बहुत कम लोग समझ पाए थे कि यह घटना आने वाले दिनों में एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की चिंगारी बनेगी. शहीद सोबरन सोरेन की शहादत ने आदिवासी-मूलवासी समाज में संघर्ष और अधिकारों की चेतना को नई दिशा दी.
दादा की शहादत को याद कर भावुक हुए सीएम हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दादा शहीद सोबरन सोरेन के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि वे शिक्षक थे और जमींदारी और महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते थे. गरीबों, दलितों, पिछड़ों और शोषितों के हक के लिए उन्होंने संघर्ष किया. उनके विरोध से नाराज महाजनों और जमींदारों ने इसी लुकैयाटांड़ की धरती पर उनकी हत्या कर दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सोबरन सोरेन के खून के कतरे से ही स्मृतिशेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष का उदय हुआ. उसके बाद गुरुजी ने महाजनी प्रथा और शोषण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई. उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सोबरन सोरेन की शहादत को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बनाने का काम स्मृतिशेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने किया. उनके संघर्ष ने आदिवासी-मूलवासी समाज में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का साहस पैदा किया. एक समय ऐसा था, जब आदिवासी और मूलवासी समाज के लोग सामंती सोच रखने वालों के सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन आज वही समाज सिर उठाकर जी रहा है और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहा है.
"छोटी-छोटी चिंगारियों से बना अलग झारखंड"
झारखंड आंदोलन के इतिहास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गिरिडीह, टुंडी, धनबाद, कोल्हान, छोटानागपुर और संथाल परगना सहित राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष की चिंगारियां उठ रही थीं. धीरे-धीरे इन संघर्षों ने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया. उस दौर में लोग मजाक उड़ाते थे कि गरीब, आदिवासी और मूलवासी अपना अलग राज्य कैसे बना पाएंगे, लेकिन इसी समाज ने संघर्ष के दम पर अलग झारखंड राज्य बनाकर दिखाया.
उन्होंने कहा कि आज राज्य को आगे बढ़ाने और सजाने-संवारने की जिम्मेदारी भी इसी संघर्षशील समाज की नई पीढ़ी उठा रही है. राज्य की आंतरिक परिस्थितियों और यहां के लोगों की समस्याओं को यहां के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता. सरकार गांव-देहात से लेकर सुदूर क्षेत्रों और शहरी इलाकों तक के लोगों को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.
"50 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये"
राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 50 लाख से अधिक महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जा रहे हैं. 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह राशि दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि गरीबी की लकीर को महिलाएं खुद मिटा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए और अधिक संसाधन व ताकत जुटाने का प्रयास कर रही है. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के सरकार के रास्ते में अलग-अलग माध्यमों से बाधाएं खड़ी की जाती हैं. जो रास्ते खुले हैं, उन्हें भी बंद करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके बावजूद सरकार अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेगी.
लड़कर लेंगे अपना अधिकारः हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में झारखंड के अधिकारों और संसाधनों को लेकर कड़ा राजनीतिक संदेश दिया. उन्होंने कहा, "जिस तरीके से हमने लड़कर झारखंड राज्य लिया है, उसी तरीके से अपना अधिकार भी लड़कर लेंगे. अब वह झारखंड नहीं है. पहले हम अपना पूरा अधिकार पाएंगे, उसके बाद ही किसी दूसरे को देंगे." मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने एमएमडीआर कानून पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सभी बिलों की समीक्षा करनी होगी. इस पर हमलोगों की नजर है.
शहादत स्थल पर उमड़ी भीड़, सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम
शहीद सोबरन सोरेन के 69वें शहादत दिवस पर लुकैयाटांड़ में सुबह से ही ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी थी. दूर-दराज के क्षेत्रों से लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. शहादत स्थल और आसपास के इलाके में मेले जैसा माहौल रहा. मुख्यमंत्री के आगमन और कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी. मुख्यमंत्री को सुनने और शहादत दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. कार्यक्रम में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त फागू बेसरा, रामगढ़ की विधायक ममता देवी, झामुमो जिला कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत और जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे.
27 नवंबर 1957 को हुई थी सोबरन सोरेन की हत्या
शहीद सोबरन सोरेन दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पिता व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा थे. वे पेशे से शिक्षक थे और तत्कालीन समय में जमींदारी व महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते थे. इसी विरोध के कारण 27 नवंबर 1957 को लुकैयाटांड़ में उनकी हत्या कर दी गई थी. उनकी शहादत की याद में प्रत्येक वर्ष इसी स्थल पर शहादत दिवस समारोह आयोजित किया जाता है. यह दिवस झारखंड के सामाजिक संघर्ष, अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध और अलग राज्य आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक बन चुका है.
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