महाशिवरात्रि महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री, पहाड़ी मंदिर से निकली भव्य शिव बारात
रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए.
Published : February 15, 2026 at 5:13 PM IST
रांचीः महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री शिव बारात आयोजन महासमिति की ओर से ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर परिसर में भव्य महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया. इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए. बाबा भोलेनाथ की पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर राज्य की प्रगति, सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंदिर में अपने हाथों त्रिशूल भी उठाया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया. मौके पर प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की. वैदिक मंत्रोच्चार और “हर-हर महादेव” के जयघोष के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. श्रद्धालुओं में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखा गया.
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ माजी भी पहाड़ी मंदिर पहुंचीं. उन्होंने भगवान शिव का दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत पवित्र और भक्ति से परिपूर्ण होता है. उन्होंने कामना की कि भगवान शिव सभी प्रदेशवासियों को सुखी, स्वस्थ और खुशहाल रखें तथा राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहे.
पूजा-अर्चना के बाद पहाड़ी मंदिर से भगवान शिव की पारंपरिक और भव्य बारात निकाली गई. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बारात में आस्था और सांस्कृतिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला. भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के रूप में सजे कलाकारों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. भूत-प्रेत और शिवगणों की टोली ढोल-नगाड़े और डमरू की थाप पर झूमती नजर आई. श्रद्धालु भी भक्ति भाव से नृत्य करते हुए बारात में शामिल हुए.
शिव बारात शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह-जगह फूल बरसाकर और आरती उतारकर स्वागत किया गया. आयोजन को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की. पुलिस बल की तैनाती और यातायात नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की गई. आयोजन महासमिति और स्वयंसेवकों ने भीड़ प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई. महाशिवरात्रि महोत्सव के इस भव्य आयोजन ने राजधानी रांची को पूरी तरह शिवमय बना दिया. देर शाम तक “बम-बम भोले” के जयघोष से शहर गूंजता रहा और श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए.
इसे भी पढ़ें- झारखंड में महाशिवरात्रि की धूम, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, निकलेगी भव्य शिव बारात
इसे भी पढ़ें- महाशिवरात्रि पर बासुकीनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, शिव-पार्वती विवाहोत्सव की तैयारियां पूरी
इसे भी पढ़ें- महाशिवरात्रि पर बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, अनोखे अंदाज में निकाली जाएगी शिव बारात