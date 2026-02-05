ETV Bharat / state

सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल होने कोडरमा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, शालिनी गुप्ता ने थामा जेएमएम का दामन

सीएम हेमंत सोरेन कोडरमा में आयोजित झामुमो की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए.

CM Hemant Soren
कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 5, 2026 at 7:38 PM IST

कोडरमा: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने कोडरमा पहुंचे. लोकाई मैदान में हुए कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में झामुमो की सदस्यता ली. मुख्यमंत्री ने सभी नए सदस्यों को पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया.

लोकाई सभा स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई, इससे पहले सभी ने शिबू सोरेन की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और अन्य नेता भी मौजूद थे.

सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल होने कोडरमा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि मंईयां सम्मान योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है. उन्होंने झारखंड के विकास पर भी जोर दिया.

उन्होंने कहा कि राज्य विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. विदेशी निवेशक भी राज्य में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और इसके दूरगामी परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे. उन्होंने कहा कि झामुमो पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और वे पार्टी में शामिल होकर अपना विश्वास जता रहे हैं.

