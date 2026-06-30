रांची में हूल दिवस पर बोले CM हेमंत सोरेन, जब-जब दमनकारी ताकतें आगे बढ़ेंगी तब-तब क्रांति होगी
रांची में हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर सपूत सिदो-कान्हू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.
Published : June 30, 2026 at 2:29 PM IST
रांची: आज हूल दिवस है. यह दिवस स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान के अमर प्रतीक के रूप में हर साल 30 जून को मनाया जाता है. 1855 में हुए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो तथा अन्य जनजातीय शहीदों ने बिगुल बजाया था. इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी इन वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. राजधानी रांची के सिदो-कान्हू पार्क में श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों का तांता सुबह से लगा रहा.
सीएम हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन के साथ यहां पहुंचे. इस मौके पर जेएमएम, कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन किया और उनके योगदान को याद किया.
जब जब दमनकारी ताकतें आगे बढ़ेंगी तब तब यह क्रांति होगी: सीएम
मुख्यमंत्री ने हूल दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन वह दिन है जब शोषण के खिलाफ लोगों ने बिगुल फूंक दिया. उन्होंने कहा कि उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीदों सिदो-कान्हू, चांद-भैरव जैसे लोगों ने देश में चल रहे शोषण के खिलाफ बिगुल फूंका. उन्होंने कहा कि उस आग की चिंगारी जलती रही और आज उस चिंगारी का फलाफल है कि अलग-अलग कालखंड में देश के विभिन्न स्थानों पर क्रांति होती रही और क्रांति का परिणाम एक अलग भारत देश बना, उसके बाद हम लोगों में संविधान बनाने की क्षमता आई.
हूल की मशाल बुझी नहीं है, वह आज भी हमें अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होने और न्याय, सम्मान तथा अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) June 30, 2026
ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱼ ᱠᱟ.ᱱᱦᱩ, ᱪᱟᱸᱫ -ᱵᱷᱟᱭᱨᱚ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱞᱚ - ᱡᱷᱟᱱᱚ… pic.twitter.com/qJZ8xHyq20
वीर सपूतों की वजह से झारखंड कहलाया वीर भूमि: हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी यह देखा जा रहा है कि क्रांति, संघर्ष जगह-जगह पर कमजोर वर्गों के माध्यम से ही शुरू होता है और आज हमें गर्व है कि इन वीर सपूतों की बदौलत झारखंड को हम वीर भूमि कहते हैं. हूल दिवस के अवसर पर राज्य में ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं.
दमनकारी ताकत के खिलाफ बुलंद होगी आवाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा क्रांति की यह आग कभी बुझती नहीं है, इसे बुझाया भी नहीं जा सकता है, जब जब दमनकारी ताकतें आगे बढ़ेंगी तब तब यह क्रांति होती है, यह लड़ाई एक आदर्श और निष्पक्ष रूप से होती है इसीलिए यह क्रांति का जो दीया है वो सदा जलता रहता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने ऐसे कई उदाहरण देखें होंगे कि क्रांति का दीया, ऐसे वीर शहीदों के स्थलों में निरंतर जलते रहते हैं. कई बार कुछ तत्वों द्वारा बुझाने का प्रयास होता है लेकिन वह बुझता नहीं है. आज हम वीर शहीद सिदो कान्हू जी को नमन करते हैं.
ये भी पढ़ें- शहीद सिदो-कान्हू के वंशजों को कार्यक्रम करने की नहीं मिली अनुमति, एसडीओ ने भेजा नोटिस
रांची के सिदो-कान्हू पार्क का रियलिटी चेक: सुरक्षा, साफ-सफाई और सुविधाओं पर लोगों ने जताया संतोष, निगरानी बढ़ाने की उठी मांग
सिदो कान्हू जयंती: सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, बोले- उनका बलिदान आदिवासियों की सम्मान की लड़ाई का प्रतीक