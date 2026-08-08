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शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद निर्मल महतो, मुख्यमंत्री ने किया नमन

शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर सीएम समेत अन्य (जमशेदपुर) ( ETV Bharat )