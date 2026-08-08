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शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद निर्मल महतो, मुख्यमंत्री ने किया नमन

जमशेदपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने शहादत दिवस पर शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी.

CM Hemant Soren paid tribute to Shaheed Nirmal Mahto on martyrdom day in Jamshedpur
शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर सीएम समेत अन्य (जमशेदपुर) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 7:58 PM IST

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जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उलियान स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहीद निर्मल महतो का सपना अधूरा है जिसे पूरा करना है. इस राज्य की नींव ऐसा बनाने जा रहे है जो यहां के जन मानस के अनुकूल होगा

सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन (ETV Bharat)

शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा अन्य राजनैतिक दल और सामजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है. बिस्टुपुर चमरिया गेस्ट हॉउस के पास स्थित निर्मल महतो की मूर्ति के अलावा उलियान समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी.

मुख्य्मंत्री हेमंत सोरेन हवाई मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे और समाधि स्थल पर शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान ईचागढ़ विधायक सबिता महतो, राज्य अल्प संख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहीद निर्मल महतो के अधूरे सपनों को पूरा करना है जब तक सूरज-चांद रहेगा, निर्मल महतो का नाम रहेगा. उन्होंने कहा कि शहीद निर्मल महतो जैसे आंदोलनकारियों के विचार, संघर्ष और बलिदान ने झारखंड की जनता को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. झारखंड वीरों और आंदोलनकारियों की धरती है और यहां के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की अलग पहचान और अलग राज्य के निर्माण में शहीदों, आंदोलनकारियों और अनगिनत लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. अनेक लोगों ने झारखंड के लिए अपना जीवन और समय समर्पित किया. आंदोलनकारियों ने आदिवासी और मूलवासी समाज को एकजुट करने का काम किया. लंबे संघर्ष और शहादत के बाद वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोग हमेशा एकजुट होकर एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं. आपसी सहयोग और एकता ही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद झारखंड को सही दिशा देने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के हाथों में चली गई, जिन्होंने आदिवासी-मूलवासी समाज के हितों की अनदेखी की. इसके कारण राज्य के लोगों को लंबे समय तक भय, शोषण और उपेक्षा का सामना करना पड़ा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हीं परिस्थितियों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा को राज्य के अधिकार और अस्मिता की लड़ाई लड़नी पड़ी. पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संघर्ष के लंबे दौर का सामना किया. उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से झामुमो को एक बार फिर झारखंड को नई दिशा देने का अवसर मिला है.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विरोधी ताकतें लगातार राज्य सरकार के विकास कार्यों में बाधा डालने और झारखंड की एकता को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं. उन्होंने कहा कि झामुमो ने कभी संघर्ष से पीछे हटना नहीं सीखा और आगे भी राज्य के अधिकार एवं विकास के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार झारखंड की जरूरतों और यहां के जनमानस के अनुरूप मजबूत नींव तैयार करने का काम कर रही है. विरोधियों की तमाम कोशिशों और साजिशों के बावजूद सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर चुनौती का सामना करते हुए झारखंड को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन के दौरान अपने पिता और झामुमो के वरिष्ठ नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी याद किया. उन्होंने कहा कि आज वह शहीद निर्मल महतो की समाधि पर शीश झुकाने आए हैं. कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी थी.

उन्होंने कहा कि शहीद निर्मल महतो भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं लेकिन उनके विचार, संघर्ष और आदर्श आज भी समाज को दिशा दे रहे हैं. शहादत दिवस पर उमड़ी लोगों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि झारखंड के वीरों और आंदोलनकारियों के प्रति लोगों की आस्था और सम्मान आज भी कायम है.

बता दें कि निर्मल महतो झारखंड अलग राज्य के एक महान आंदोलनकारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य के साथ केंद्रीय अध्यक्ष थे. उनका जन्म 25 दिसंबर 1950 को जमशेदपुर के कदमा उलियान में हुआ था. 8 अगस्त 1987 को बिस्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हॉउस के पास उनकी हत्या कर दी गई थी. झारखंड अलग राज्य की मांग और आदिवासियों-मूलवासियों के अधिकारों के लिए उन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत किया. हर साल 8 अगस्त को उनके बलिदान दिवस को झारखंड में श्रद्धांजलि के साथ याद किया जाता है.

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